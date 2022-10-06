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Bloomberg узнал об отмене ареста «яхты Кузьмичева» во Франции

Bloomberg: Миллиардер Кузьмичев оспорил одну арестованную яхту из двух в парижском суде
Таможенные службы незаконно провели обыск на яхте La Petite Ourse, арестованной на Лазурном берегу, постановил суд во Франции. По данным Bloomberg, суд передал дело по аресту второй яхты в суд другого города
Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев (Фото: Wikimedia Commons)

Апелляционный суд в Париже частично удовлетворил иск российского миллиардера, сооснователя инвестиционной компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева против таможенного управления Франции: арест яхты La Petite Ourse, с которой его связывают, признан незаконным из-за «серьезных ошибок», пишет Bloomberg без указания источника информации.

В отчете сотрудников таможни о визите на яхту нет упоминания, что капитана проинформировали о его праве возражать против досмотра, указала судья Элизабет Иенне-Бертло. Кроме того, продолжила она, таможенники не указали в отчете основания для посещения яхты и юрисдикцию для оспаривания.

Адвокат Кузьмичева Филипп Бланшетье настаивал, что обыск на яхте был «импровизацией, продиктованной неясными политическими соображениями». Агентство указывает, что таможенное управление пока не прокомментировало постановление суда, однако на слушаниях в сентября представитель ведомства указывал на необязательность по французскому законодательству наличия предварительных подозрений в уклонении от санкции для обыска яхт.

При этом суд отказался принять решение по иску в отношении второй яхты, его рассмотрят в Руане, пишет агентство.

В европейские санкционные списки бизнесмен попал в середине марта. Помимо блокировки активов в юрисдикции европейских стран, был наложен запрет на экономические отношения с европейскими компаниями.

Яхта La Petite Ourse имеет длину 17 м, еще одно судно, которое связывают с предпринимателем, La Grande Ourse — 26 м. По данным Liberation, их стоимость оценивают в €20 млн и €50 млн соответственно. Обе яхты записаны на компанию Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте. Их арестовали в конце марта на Лазурном берегу.

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Кузьмичев покинул состав владельцев Альфа-групп и вышел из состава директоров британской инвестиционной группы LetterOne. В «Альфа-групп» входят Альфа-банк, X5 Retail Group, «Росводоканал» и другие структуры. Forbes оценивает состояние Кузьмичева в $6 млрд, он занял 20 место в рейтинге российских миллиардеров этого года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Алексей Кузьмичев яхта Франция
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