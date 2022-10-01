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Reuters узнал о продаже «связанной с Кесаевым» яхты за €30 млн

Яхту MySky построили для Игоря Кесаева, однако Reuters не смог подтвердить, что бизнесмен все еще ей владеет напрямую. 50-метровую яхту выставили на продажу за €29,5 млн
Яхта MySky
Яхта MySky (Фото: Dhahau Naseem / Reuters)

Брокер из США выставил на продажу яхту MySky, которая может быть связана с совладельцем крупнейшего в России табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игорем Кесаевым, попавшим под санкции, пишет Reuters.

Агентство ссылается на рекламу яхты, которую разослал ряду получателей по электронной почте брокер из Флориды Merle Wood & Associates. Reuters не узнал имена получателей.

В объявлении говорится, что 168-футовая яхта (51,2 м) продается за €29,5 млн. Она имеет «ультрасовременные изысканные интерьеры», созданные известным голландским архитектором, «крытый спортзал с климат-контролем» и палубу, которая может использоваться для посадки вертолетов. Сейчас яхта на Мальдивах, сообщил Reuters.

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Представитель нидерландской верфи Heesen Yachts, построившей MySky, подтвердила Reuters, что Кесаев заказал ее и еще одну яхту под названием Sky. При этом агентство пишет, что не может достоверно сказать, менялся ли у яхты владелец.

РБК направил запрос представителю Игоря Кесаева.

Merle Wood & Associates сообщили, что не знают, кто является владельцем яхты и направили Reuters к брокеру Burgess, которого назвали основным в предполагаемой сделке. Там, однако, не прокомментировали ситуацию.

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Агентство пишет, что в среду яхта MySky была обозначена на сайте Burgess как доступная для бронирования, однако после запроса данных информация пропала с сайта брокера.

Игорь Кесаев попал под санкции ЕС и Великобритании весной, в апреле санкции против него ввела Австралия. США не вводил ограничения против бизнесмена.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Игорь Кесаев яхта санкции
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