Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины

Минтранс предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес, в отношении которых и так действует заградительная пошлина. Спрос на них упал как в России, так и на Украине, поэтому есть риск демпинга

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Минтранс предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию России. Об этом РБК сообщили источник в крупном железнодорожном операторе и собеседник в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), присутствовавший на совещаниях с министерством в начале сентября, где обсуждалась эта инициатива.

Решение будут принимать на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца 2020 года, добавили собеседники РБК.

В Минтрансе отказались от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует транспорт. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил, что ведомство не получало таких предложений от Минтранса.

Почему предлагается запрет на украинские колеса

В прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес «Интерпайп» поставил на российский рынок 223 тыс. колес. При этом с апреля 2018 года до конца августа 2019 года в отношении украинских колес действовали антидемпинговые пошлины в размере 34,22% от их стоимости, введенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Из-за дефицита колес ЕЭК приостанавливала действие этой пошлины с 25 августа 2019 года. Но с 2 июня 2020 года комиссия по инициативе Минтранса и РЖД снова ввела антидемпинговую пошлину в отношении «Интерпайпа».