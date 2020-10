Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины

Против возврата пошлины выступала ФАС, которая не увидела демпинга в поставках «Интерпайпа». Как писал «Коммерсантъ», служба сделала вывод, что на российском рынке доминирует Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) с долей более 50%. ФАС признала этот завод виновным в завышении цен на колеса в 2019 году, а «Интерпайп», по ее мнению, не занижал цену по сравнению с российскими конкурентами.

Мощности двух российских производителей колес — ОМК и Evraz Романа Абрамовича и партнеров — составляют 850 тыс. и 450 тыс. штук в год соответственно. Помимо украинского «Интерпайпа» колеса в Россию продавали две компании из Китая — Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd и Maanshan Iron & Steel Co. По данным источника в одном из операторов, всего с начала 2020 года эти две компании поставили около 150 тыс. колес.

«Железные дороги Украины» в мае 2020 года ввели запрет на въезд вагонов из России, укомплектованных колесными парами производства этих китайских компаний. В связи с этим «СГ-Транс» и «Гарант Рейл Сервис», которые поставляют грузы на Украину, перестали закупать китайские колеса. Источник в одной из этих компаний сообщил, что «с учетом текущей цены на российские колеса, запрета Украины и курса доллара импорта из Китая больше не будет». Таким образом, в случае запрета на продукцию «Интерпайпа» в России останутся только колеса от местных производителей.

Спрос на колеса на Украине сократился в несколько раз, поэтому существуют риски демпинга «Интерпайпа», даже несмотря на российские пошлины, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, в условиях резкого сокращения спроса в России на новый подвижной состав и снижения цен на колеса российские производители ОМК и Evraz способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. При этом закрытие российского рынка для украинских колес может привести к удорожанию отечественной продукции, опасается собеседник РБК в крупном железнодорожном операторе.

Представитель Evraz отказался от комментариев, в ОМК и «Интерпайпе» не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Из-за чего возник профицит в России

Сейчас на российском рынке профицит колес, спрос на них стал ослабевать начиная с четвертого квартала 2019 года, сказал РБК источник в железнодорожном операторе. Это произошло из-за возросшего количества вагонов, которые временно не используются. РЖД с конца 2019 года стали фиксировать рост числа таких вагонов, на тот момент их было более 100 тыс. (около 10% от общего числа существующего подвижного состава). Прежде всего это полувагоны, которые направляются под погрузку угля, но остаются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на товарных рынках. По данным СОЖТ на 1 июля 2020 года, парк грузовых вагонов на сети РЖД составил 1,18 млн (количество неиспользованных союз не указывает).

По этой причине цена колеса составляет 58–60 тыс. руб. без НДС. В феврале 2019 года, когда на рынке был их дефицит, они стоили в диапазоне 65–80 тыс. руб. за штуку, говорит собеседник РБК в железнодорожном операторе. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), при текущих условиях профицит на рынке колес в 2020–2021 годах будет составлять 439–661 тыс. штук, или 23–31% предложения. Причина — сокращение производства грузовых вагонов, в том числе на фоне падения перевозок из-за пандемии коронавируса.