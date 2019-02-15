В правительстве не увидели необходимости в железнодорожных колесах из КНР

В правительстве не увидели необходимости в железнодорожных колесах из КНР

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, большого дефицита железнодорожных колес в России нет, а цена на колеса из Китая будет выше, чем на такие же, но российского производства

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности Виктор Евтухов рассказал РБК, что в правительство действительно поступало обращение по поводу импорта железнодорожных колес из Китая. По его словам, особой необходимости в этом нет.

«Было обращение: можно ли везти из Китая? Но, для того чтобы везти из Китая, нужно провести сертификацию РЖД. Для этого китайские предприятия должны получить нашу конструкторскую документацию и производить соответствующие качеству колеса. В принципе наши предприятия готовы предоставить такую документацию. Но могу сказать, что цена на колеса из Китая будет дороже, чем на наши. Мы это уже просчитывали», — рассказал Евтухов корреспонденту РБК в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Замминистра отметил, что «никакого большого дефицита» железнодорожных колес в России нет.

«У нас был пик, потому что долгое время не было замен. Потом было принято решение, что нужно срочно провести замену. Произошел пиковый спрос, появился небольшой дефицит. Сейчас те наши предприятия, которые производят колеса, удовлетворяют все необходимые потребности», — пояснил Евтухов.

В то же время замминистра добавил, что в случае необходимости закупки у китайских предприятий возможны, так как «Китай — наш ведущий международный торговый партнер».