Кабмин предложил заменить плановые проверки бизнеса на профилактические
Правительство планирует заменить плановые проверки бизнеса обязательными профилактическими визитами. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече с предпринимателями из регионов Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Прорабатывается вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. Это коснется всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.
Григоренко отметил, что инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки.
Мораторий на плановые проверки бизнеса, чтобы избавиться от излишнего регулирования со стороны государства, был введен в марте 2022 года. Исключение составляют только объекты чрезвычайно высокого и высокого риска (например, электростанции, химические предприятия). При этом проведение внеплановых проверок допускается при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента или правительства.
Помимо проверок, существуют профилактические визиты, когда контролеры не применяют каких-либо санкций, а проводят «бесплатную консультацию», если бизнес что-то не понимает или не соблюдает согласно законам.
В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года. Однако в послании Федеральному собранию в 2024 году президент Владимир Путин предложил со следующего года отказаться от мораториев на проверки бизнеса и разработать рискориентированный подход.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов