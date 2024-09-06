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ВЭФ-2024 ,  
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Кабмин предложил заменить плановые проверки бизнеса на профилактические

Сюжет
ВЭФ-2024
Фото: Валерий Волков / Ведомости / ТАСС
Фото: Валерий Волков / Ведомости / ТАСС

Правительство планирует заменить плановые проверки бизнеса обязательными профилактическими визитами. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече с предпринимателями из регионов Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Прорабатывается вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. Это коснется всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Григоренко отметил, что инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки.

Путин предложил замену мораторию на проверки бизнеса
Бизнес
Владимир Путин

Мораторий на плановые проверки бизнеса, чтобы избавиться от излишнего регулирования со стороны государства, был введен в марте 2022 года. Исключение составляют только объекты чрезвычайно высокого и высокого риска (например, электростанции, химические предприятия). При этом проведение внеплановых проверок допускается при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента или правительства.

Помимо проверок, существуют профилактические визиты, когда контролеры не применяют каких-либо санкций, а проводят «бесплатную консультацию», если бизнес что-то не понимает или не соблюдает согласно законам.

В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года. Однако в послании Федеральному собранию в 2024 году президент Владимир Путин предложил со следующего года отказаться от мораториев на проверки бизнеса и разработать рискориентированный подход.

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