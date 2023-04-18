Собянин сообщил о ходе работ по возрождению уникального пространства ВДНХ

Работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ будут завершены в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них — «Мясная промышленность», «Атом», выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. Кроме того, на ВДНХ откроются новые достопримечательности — парк «Орион» и «Лента Мебиуса».

По словам мэра, все мероприятия проходят в рамках программы «Возрождение ВДНХ».

«С 2014 года активно реставрируем выставочный комплекс: сохраняем его первоначальный вид и при этом создаем современное пространство, — подчеркнул глава города. — Уже обновлено больше десяти исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия».

Так, павильоны № 41–43 являются центром национальных конных традиций, созданным на базе трех тематических объектов из комплекса «Животноводство». На данный момент была возобновлена работа исторического выводного круга с трибунами на 800 мест, также открыты первый в стране интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

В свою очередь павильон № 84 — Дом культуры ВДНХ — превратился в культурно-досуговое пространство, где постоянно работают вокальные коллективы, музыкальные и творческие студии. Внутри объекта сохранился исторический интерьер с классическим архитектурным убранством.

Облик павильона «Книги» РОСИЗО (строение 516) вызывает ассоциации с эпохой античности. Такая архитектура нечасто встречается в послевоенный период.

Павильон № 14, построенный в 1939 году, сохранил подлинные фасады и интерьеры. Сейчас в нем открыт выставочно-торговый центр Азербайджана, в котором можно познакомиться с историей и культурой этой страны.

В павильоне № 17 расположена мультимедийная галерея «Лес». Реставраторы сохранили архитектурно-художественные решения фасадов и интерьеров здания, восстановили гранитные и мозаичные полы терраццо.