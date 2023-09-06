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Власти выделили более ₽200 млрд из ФНБ на самолеты и инфраструктуру

Минфин выделил более ₽200 млрд из ФНБ на проекты в гражданской авиации
Власти выделили из ФНБ еще ₽223 млрд на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов. Основная часть этой суммы пойдет на закупку новых воздушных судов, а также выкуп импортной авиатехники
«Аэрофлот» AFLT ₽43,75 -0,66% Купить
Объединенная авиастроительная корпорация UNAC ₽2,55 -3,37% Купить
Яковлев IRKT ₽140,9 -4,47% Купить
Самолет МС-21
Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В августе 2023 года власти выделили 223,5 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов, следует из сообщения пресс-службы Минфина, поступившего в РБК.

Основная часть этих средств — 215 млрд руб. — направлена на проекты по развитию гражданской авиации и авиапрома, которые после начала специальной военной операции России на Украине столкнулись с санкционным давлением. Так, для авиакомпаний сократились рынок авиаперевозок (например, из-за запрета на полеты в Евросоюз) и возможность получения самолетов Airbus и Boeing из-за рубежа. Из-за прекращения сотрудничества с западными поставщиками Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынуждена заниматься импортозамещением запчастей для своей ключевой гражданской продукции — для магистральных самолетов МС-21 и Superjet.

  • На 123,6 млрд руб. из ФНБ приобретены облигации лизинговой компании «Авиакапитал-Сервис», «дочки» госкорпорации «Ростех», говорится в сообщении Минфина. Начиная с конца 2023 года она должна поставить группе «Аэрофлот» 63 новых российских магистральных самолетов МС-21, SJ-100 (импортозамещенный Superjet) и Ту-214.
  • 62,6 млрд руб. пошли на выкуп облигаций компании «НЛК-Финанс». В апреле Минфин уже покупал за счет ФНБ ее долговые бумаги на 34,95 млрд руб. «НЛК-Финанс» была зарегистрирована в декабре 2023 года и принадлежит страховой компании НСК (контролируется ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подведомственной организации Росавиации). НСК создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков из-за санкций. Во вторник, 5 сентября, стало известно, что к НСК перешло право собственности на 18 самолетов и пять авиадвигателей из парка группы «Аэрофлот» в рамках урегулирование спора с ирландской лизинговой компанией AerCap.
  • 28,8 млрд руб. размещены в облигации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Полученные средства — 16 и 12,8 млрд руб. — необходимы для реализации проектов по закупке 39 воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и 86 вертолетов для других российских перевозчиков соответственно. В июне 2023 года ГТЛК уже получала 22 млрд руб. из ФНБ на реализацию этих проектов. На предоставленные летом средства компания проавансировала производство четырех самолетов SJ-100 и 66 вертолетов Ми-8/171.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы «Ростеха», ГТЛК и НСК.

Оставшиеся средства на общую сумму около 8,5 млрд руб. достались еще трем компаниям. Госкомпания «Автодор» получила 4,6 млрд руб. для строительства автодороги из Казани в Екатеринбург (трасса М-12) на участке Дюртюли — Ачит. Фонд развития территорий — оператор программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах — получил 2,2 млрд руб. А 1,6 млрд руб. были размешены на депозите в ВЭБ.РФ, их потратят на обновление подвижного состава метро в Петербурге до 2047 года.

На 1 августа объем ФНБ составлял 13,3 трлн руб. (рост на 9,5% к 1 августа 2022 года), следует из материалов Минфина.

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Теги
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Минфин ФНБ средства ФНБ авиация

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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