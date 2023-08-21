Илон Маск допустил неудачу Twitter

Маск признал, что многие предсказывали Twitter неудачу и так действительно может случиться. Он пообещал приложить все усилия для создания великой соцсети. Эксперты отмечали сложность реализации планов Маска

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Социальная сеть X (бывшая Twitter) может «потерпеть неудачу, как многие и предсказывали», заявил ее владелец, миллиардер Илон Маск.

«Печальная правда заключается в том, что сейчас нет великих «социальных сетей», — считает бизнесмен. Он пообещал приложить все усилия, чтобы «была хотя бы одна».

Маск приобрел соцсеть в прошлом апреле за $44 млрд, после чего решения и стиль руководства вызывал острую критику. В частности, он переименовал соцсеть и убрал логотип с синей птицей, запланировал сделать из нее суперприложение «для всего» по образцу китайского WeChat. Один из последних скандалов связан с проблемой показа изображений, опубликованных до декабря 2014 года, среди утраченных снимков — известная фотография с церемонии вручения наград «Оскар», сделанная ведущей Эллен ДеДженерес в 2014 году.

К концу мая стоимость соцсети сократилась на две трети — до $15 млрд, писала The Wall Street Journal. Такая оценка содержалась в отчете инвесткомпании Fidelity, трижды к тому времени снизившей оценку своей доли. Эта компания помогла Маску купить соцсеть.

Как объяснял Business Insider, планы Маска создать суперприложение по типу китайской соцсети будет сложно осуществить. В первую очередь потому, что WeChat — основной способ общения китайцев, доступ которых в интернет ограничен государством, в ней есть почти все граждане страны. Китайские ретейлеры в основном принимают платежи через цифровой кошелек WeChat Pay, даже путешествующим по Китаю иностранцам сложно обойтись без этого приложения, в котором, пишет издание, китайцы фактически заперты.