Второй российский регион отказался от полетов на западных самолетах

На Камчатке из-за отсутствия запчастей остановили эксплуатацию чешских региональных самолетов L-410. Теперь краевым властям придется выделять больше субсидий для перевозки пассажиров на российской авиатехнике, считают эксперты

Самолет L-410 авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие» в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В Камчатском крае с 1 сентября остановлены полеты на чешских самолетах L-410 (рассчитаны на 17–19 мест) из-за нехватки запчастей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе местного правительства и подтвердили в пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Теперь L-410 заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия, уверяют в пресс-службе «Авроры». Поэтому транспортная доступность населенных пунктов края нарушена не будет. Властям Камчатки принадлежит 75% минус одна акция Камчатского авиационного предприятия, эксплуатировавшего три L-410, остальные бумаги — у «Авроры».

Камчатка стала вторым российском регионом, отказавшимся от эксплуатации западных самолетов. В начале 2023 года самолеты L-410 прекратила использовать компания «Комиавиатранс» из Республики Коми — из-за санкций и дефицита запчастей. По данным Росавиации, сейчас в России остается семь коммерческих операторов самолетов L-410 — «Сибирская легкая авиация», «Хабаровские авиалинии», 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, «Полярные авиалинии», «Газпром авиа», «Аэросервис» и «КрасАвиа». В общей сложности в их авиапарках находится 28 таких машин. Еще четыре самолета есть в распоряжении Ульяновского института гражданской авиации, они используются для обучения курсантов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минвостокразвития, Минтранса, Росавиации и семи авиакомпаний, продолжающих выполнять рейсы на L-410.

Почему остановили полеты на L-410

Три новых L-410 производства чешского завода Aircraft Industries, приобретенные на средства федерального и регионального бюджетов, поступили на Камчатку в 2010–2011 годах. До сих пор они были самыми «молодыми» самолетами в парке местного авиапредприятия, продолжающего эксплуатировать советские Ан-26, Ан-28, Як-40, а также вертолеты семейства Ми-8. Летом 2023 года L-410 летали в пять труднодоступных и малонаселенных пунктов Камчатского края — Никольское, Озерная, Соболево, Тигиль и Усть-Хайрюзово (суммарно в них проживают около 6 тыс. человек). Из-за отсутствия железной дороги и неразветвленной сети автодорог власти Камчатки делали ставку на авиатранспорт для перевозки пассажиров. В 2023 году на местные рейсы было выделено более 1 млрд руб. из краевого бюджета.





Остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с «окончанием ресурсов» (их нельзя больше эксплуатировать по регламенту) некоторых узлов и агрегатов, объясняет представитель камчатских властей, не уточняя деталей: «К этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту». Безусловно, использование альтернативных каналов поставок приводит к существенному усложнению логистических цепочек, увеличению сроков выполнения заказов и повышению стоимости импортируемой продукции, соглашается представитель Минпромторга. «Однако говорить о невозможности ввоза необходимого оборудования, запчастей и агрегатов не приходится», — добавляет он.

После начала специальной военной операции России на Украине против российской авиаотрасли были объявлены международные санкции. Из-за этого Aircraft Industries проинформировал российских перевозчиков о невозможности исполнения обязательств, связанных с поддержанием летной годности самолетов L-410, поставками комплектующих и предоставлением услуг по ремонту. «Прекратили взаимодействие и организации, обеспечивающие техническую поддержку основных компонентов самолета — двигателей и воздушных винтов. Отсутствует возможность ремонта импортных комплектующих», — отмечалось в протоколе по итогам конференции по вопросу сохранения самолетов L-410 в рабочем состоянии, которую еще в августе прошлого года провели российские операторы этого типа авиатехники.

Сейчас логистические издержки и цены на запчасти значительно выросли, и это затрудняет техническое обслуживание L-410, говорит преcc-секретарь «Авроры» Артур Ди. По его словам, эксплуатация чешских самолетов на Камчатке приостановлена до разрешения вопроса поставки запчастей. Правительство края прилагает все усилия, чтобы Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) все-таки решил вопросы поддержания летной годности L-410, поскольку он является держателем сертификата разработчика таких самолетов, говорит представитель краевых властей. «Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов», — добавил он.

Предприятиями авиационной промышленности предприняты «исчерпывающие мероприятия, направленные на организацию снабжения эксплуатантов авиационно-техническим оборудованием, запасными частями и агрегатами для самолетов Л-410», утверждают в пресс-службе Минпромторга. «Те эксплуатанты, которые заключили договоры на поставку соответствующих изделий, получают запрошенные позиции в полном объеме», — считают там.

В УЗГА утверждают, что еще в начале 2023 года направили российским эксплуатантам предложения по поставке запчастей для L-410 как российской, так и чешской сборки. При этом Камчатское авиационное предприятие не размещало заказ на комплектующие, отметила представитель этого завода Алена Ачкасова. «Мы неоднократно направляли УЗГА письма с описанием сложностей с запчастями и комплектующих для L-410, но конструктивного ответа от завода до сих пор нет», — парирует гендиректор Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров.

Чем можно заменить западную технику

Сейчас L-410 на Камчатке можно заменить другими самолетами, а также вертолетами, говорит представитель краевых властей. Но, по словам главного эксперта центра экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, перевозка пассажира на вертолете Ми-8 в среднем примерно в 1,3–1,5 раза дороже, чем на L-410. Поэтому будет ли сокращаться пассажиропоток на линиях, где летали чешские самолеты, зависит в первую очередь от возможностей региональных бюджетов, считает он. В пресс-службе администрации Камчатки не ответили на вопрос о готовности увеличить субсидии на авиаперевозки.

В начале августа губернатор Камчатки Владимир Солодов говорил в интервью РБК, что не видит рисков с эксплуатацией авиатехники в крае на фоне санкций «в краткосрочной перспективе». «Но за этим горизонтом, конечно, проблемы есть, и мы очень ждем российскую авиационную технику, которая разрабатывается: «Байкал», другие самолеты», — сказал он.

Первые серийные самолеты «Байкал» (на 9–12 мест) будут выпущены в 2024 году, тогда же возможны их первые поставки, анонсировал УЗГА летом 2023 года. «Производственная программа — пять воздушных судов. Далее темпы производства будут наращиваться — 15 в 2025 году и 25 машин в год — с 2026 года», — отмечали в пресс-службе завода. УЗГА совместно с Белоруссией занимается более вместительным самолетом (на 19 мест) для региональных авиалиний. Эти воздушные суда начнут полеты в 2027–2028 годах, рассказывал в интервью РБК в июле 2023 года белорусский премьер Роман Головченко.

Эксплуатация L-410 в России будет продолжаться еще два-три года, полагает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «А дальше либо регионы дадут больше денег, чтобы авиакомпании по параллельному импорту ввезли все что нужно, либо авиакомпании поставят флот к забору, понимая, что заработать на этом типе самолета невозможно», — считает он.