Глава Камчатки оценил траты на авиарейсы из-за отсутствия железной дороги

На местные рейсы в 2023-м из бюджета Камчатки выделили 1 млрд руб., сообщил Солодов. На полуострове не развита сеть автодорог, железной дороги нет, и ее проведение с юга Дальнего Востока глава края счел «фантастической историей»

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Из бюджета Камчатского края на местные авиарейсы выделено более 1 млрд руб., сообщил в интервью РБК глава региона Владимир Солодов.

«Из-за отсутствия железной дороги и неразветвленной сети автодорог власти Камчатки для перевозок пассажиров делают ставку на авиатранспорт: в 2023 году из краевого бюджета на местные рейсы выделено более 1 млрд руб. Бóльшую часть получит Камчатское авиационное предприятие», — сообщил он.

Солодов также отметил, что на Камчатке и в других регионах, где авиации нет альтернативы, рейсы внутри субъекта должны субсидироваться из федерального бюджета. Идея уже поддержана властями, ожидается появление соответствующих возможностей в рамках федерального бюджета. «На практике это позволит обеспечить дополнительное снижение тарифов для наших жителей», — отметил глава края.

По словам губернатора, сейчас флот Камчатского авиационного предприятия — это 20 вертолетов и самолетов, в том числе советские Ан-26 и чешские L-410. С поддержанием летной годности последних возникли сложности из-за санкций против российской авиаотрасли. Он отметил, что на Камчатке ждут разработки российских самолетов, например «Байкала» и других.

Солодов также заявил, что не верит в создание Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали, которая позволила бы обеспечить круглогодичное наземное сообщение Камчатки с Восточной Сибирью и югом Дальнего Востока. Сейчас добраться до полуострова нельзя ни поездом, ни автотранспортом.

«Это фантастическая история. Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы», — сказал глава региона.

Несмотря на труднодоступность региона, как отметил губернатор, турпоток на Камчатку растет ежегодно на 10–12%. Так, в прошлом году край посетили более 300 тыс. туристов, а к 2030-му их число может увеличиться до 1 млн человек, прогнозирует он. Солодов добавил, что считает важным расширить сегменты доступного туризма, связанного с наземным обслуживанием, а также детского и молодежного отдыха. «Это звучит как противоречивый тезис, но наш туризм не должен быть массовым и при этом должен быть доступен всем. Он не должен быть элитарным», — сказал губернатор.