Глава Амурской области рассказал о помешавшей построить канатку «роскоши»

Строительство канатной дороги из Благовещенска в Китай перенесли на год из-за санкций

Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай должно было завершиться в этом году, однако санкции Евросоюза помешали получить французские технологии, объяснил губернатор. Запуск отложили на год

Строительство канатной дороги из Благовещенска в китайский Хэйхэ перенесли на год из-за санкций Евросоюза. Об этом РБК сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Восточного экономического форума.

Журналисты спросили его о том, как на регион повлиял уход иностранных компаний и санкции. «Сказать, что санкции совсем на нас не отразились, было бы неправильно», — ответил глава области. Он привел в пример канатную дорогу «Благовещенск — Хэйхэ» как проект, который из-за санкций потребовал переформатирования или корректировки по срокам.

Орлов объяснил, что проект предусматривал использование французской технологии — самой веревки. Инвесторы с российской и китайской стороны, которые в совокупности вложили 5 млрд руб., уже были готовы к установке канатной дороги.

«Французы по требованиям ЕС нам ее не поставляют, потому что канатные дороги отнесены к предметам роскоши, а предметы роскоши попадают под санкции», — сказал амурский губернатор.

Однако, по его словам, это не значит, что проект будет остановлен.

«Инвесторы настроены решительно и активно ищут альтернативы. Планировали делать большие кабинки компании Poma, по-моему, по 60 человек, сейчас подбирают альтернативного поставщика. Разные компании рассматриваются, из Индии, Турции, разные есть варианты. Я абсолютно уверен, что проект будет реализован, но вправо он уйдет на год. Изменится ли стоимость, пока не готов сказать», — подытожил Орлов.

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Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ должна была стать первой в мире трансграничной дорогой такого типа, соединив Россию и Китай через реку Амур. Согласно проекту голландского архбюро UNStudio, дорога длиной 973 м должна была состоять из двух линий с четырьмя кабинками вместимостью по 60 пассажиров с багажом. Ожидаемое время в пути — меньше десяти минут.

Строительство дороги началось в апреле 2021 года, когда подрядчик приступил к сооружению свайного основания. Тогда канатку начали возводить на одном из участков «Золотой мили» — искусственной насыпной территории на берегу реки в центре Благовещенска. Для сохранения окружающей среды строители использовали современные технологии бурения.

Завершение строительства канатной дороги с ежегодным пассажиропотоком 2,5 млн человек было намечено на 2022 год.