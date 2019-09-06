У управляющей пенсионными деньгами РЖД группы появился акционер из Европы

Опрошенные РБК эксперты затруднились с оценкой стоимости сделки, поскольку речь идет о многопрофильной инвестгруппе. Как правило, подобные сделки проводятся непублично, отмечает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин: «Лет пять—семь назад я бы предложил около 10% от стоимости активов (пять лет окупаемости, средний доход был 2% в год), сейчас, наверное, меньше, — все зависит от того, кто первым вышел на сделку».

Что купили Фото: Александр Щербак / ТАСС

Группа «Тринфико», созданная в 1993 году в качестве инвестиционной компании, принадлежит Олегу Белаю, Виталию Балановичу и Андрею Марсию. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на конец второго квартала 2019 года, «Тринфико» занимала 23-е место по объему средств в управлении — 47,5 млрд руб. Большинство средств приходится на закрытые ПИФы (21,5 млрд руб.), пенсионные резервы НПФ в управлении достигают 18,8 млрд руб. (на этом рынке место компании — 7-е). За последние два с половиной года объем средств, которыми управляет «Тринфико», уменьшился в 2,8 раза — со 133,2 млрд руб. на конец 2017 года. Это произошло за счет снижения объемов находящихся в ее управлении пенсионных резервов НПФ: по итогам 2017 года компания входила в тройку пенсионных управляющих, а 2018 году замыкала пятерку.

В начале этой недели «Эксперт РА» отозвало без подтверждения некредитный рейтинг УК «Тринфико», так как компания отказалась его поддерживать (ранее был на уровне «А» со стабильным прогнозом). В предыдущем обзоре (анализ компании проводился по состоянию на 31 марта 2018 года) «Эксперт РА» указывало на наличие у «Тринфико» «якорного» клиента в лице НПФ «Благосостояние» (управляет пенсионной программой РЖД), обеспечившего 90% его выручки.

«Тринфико» владеет активами в недвижимости, среди которых бизнес-центр «Юпитер» у аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, флагманский магазин Nike на улице Кузнецкий Мост в Москве, торговый центр 4DAILY в Мытищах, ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде. Также в портфеле «Тринфико» 2,3 тыс. га виноградников и земель, пригодных для виноградарства, на Таманском полуострове.

Кто покупает

Под управлением существующей уже более 50 лет KGAL на конец 2018 года, по ее собственным данным, находились активы на €20,5 млрд — в 30 раз больше, чем у «Тринфико». Штаб-квартира KGAL находится в Баварии. В 2014 году основными акционерами KGAL стали частные инвесторы из Франции — специализировавшийся на управлении недвижимостью Грегори Ингрем и банкир Франсис Лувард. Партнеры купили почти 90% группы. Прежние владельцы — компании Bayerische Landesbank, Commerzbank, HASPA Finanzholding и Sal Oppenheim остались миноритарными акционерами группы.

KGAL в последние годы присматривалась к российскому рынку и подбирала объекты для инвестиций, рассказывают источники РБК на рынке недвижимости. Ингрем в составе экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций принимал участие во встрече с Владимиром Путиным в рамках Петербургского экономическом форума в прошлом году. KGAL, в частности, рассматривала активы для инвестиций в Татарстане, власти республики заявляли о заинтересованности немецкой группы в инвестициях в строительство завода по переработке зерна.

Интересы KGAL сосредоточены в трех областях — недвижимости, авиации и электроэнергетике.

KGAL начала инвестировать в недвижимость с момента своего основания: сначала компания зарабатывала на аренде, а затем начала создавать инвестиционные фонды. Сейчас в портфеле KGAL 1,5 млн кв. м недвижимости стоимостью €7,2 млрд.

В 1979 году KGAL создала первый в Германии фонд в области авиализинга. Сейчас существуют два совместных предприятия с группой Lufthansa в области лизинга и технического обслуживания самолетов — Lufthansa Leasing и GOAL.

Группа инвестирует в предприятия в области альтернативной энергетики (солнечные батареи, ветрогенерация и гидроэлектростанции) в разных странах Европы. В частности, KGAL New Frontiers в апреле купила долю в норвежской компании SunErgy AS, поставляющей автономные солнечные батареи в Камерун с перспективой дальнейшего расширения бизнеса в Западной Африке.

Что и кому даст эта сделка

За прошлый год немецкие компании инвестировали в российскую экономику рекордную с 2008 года сумму — более €3 млрд. При этом общий объем иностранных инвестиций по итогам 2018 года стал минимальным в отношении к ВВП за последние десять лет и составил всего $8,8 млрд. Но в секторе недвижимости иностранные компании нарастили объем сделок. «KGAL — крупный институциональный инвестор, и его приход в Россию — это, безусловно, позитивный сигнал, — отметил директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов. — Они понимают, что в России нужен сильный локальный партнер с сильной экспертизой и знанием рынка, поэтому нашли точку входа в покупке доли в «Тринфико».

Сделка KGAL и «Тринфико» показывает, что стратегически международным инвесторам интересен российский рынок, уверен партнер Colliers International Станислав Бибик. «Российский рынок дает по сравнению с европейскими и его аналогами более высокую доходность, и здесь есть качественные активы для инвестиций», — отмечает Бибик.

По словам Бибика, группа «Тринфико» для KGAL ценна наработанными контактами и процессами, наличием лицензий. «Это, по сути, платформа для управления капиталом. Покупка доли в ней для KGAL существенно снижает входные риски в рынок по сравнению с тем, если бы они сами входили с нуля», — говорит Бибик.

В подобных сделках, как правило, больше внимания уделяется размеру капитала и средств под управлением, чем прибыли, которая может быть волатильной, говорит старший аналитик по банковскому сектору АТОН Михаил Ганелин. По его словам, сейчас все больше людей в России ищут более доходные альтернативы классическим депозитам — из-за снижения ставок последних — и переводят накопления из банков в управляющие компании, на фондовый рынок, открывают брокерские счета, покупают акции и облигации. Эксперт предположил, что «Тринфико» хочет больше присутствовать на этом рынке и для этого привлекает иностранного партнера. Это позволит компании показать своим клиентам, что у нее есть немецкий партнер с экспертизой в определенных продуктах, например европейской недвижимости, а также предложить более доходные инструменты, номинированные в евро, рассуждает эксперт.

Немецкая компания получит долю в российской компании, работающей на быстрорастущем рынке, отмечает Ганелин. Сама KGAL GmbH раньше занималась институциональным бизнесом с профессиональными инвесторами, специализировалась на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру, а в последнее время планировала предложить свои услуги розничным инвесторам. Вероятно, компания решила попробовать привлечь в свои европейские проекты деньги российских инвесторов, заключает он.