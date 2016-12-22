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В рейтинг богатейших кланов России от Forbes вошла новая семья
Бизнес, 14:29
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В рейтинг богатейших кланов России от Forbes вошла новая семья
Разделивших между собой бизнес братьев Ананьевых из топ-10 вытеснили Валентин Гапонцев и его сын Денис. Семья Гуцериевых удержала лидерство, несмотря на «распад семьи», пишет Forbes
Валентин Гапонцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Самая верхушка рейтинга Forbes богатейших семей России 2018 года не претерпела изменений: на первом месте в обновленной версии, как и год назад, разместилась семья Гуцериевых (их общее состояние издание оценивает в $5,97 млрд), на втором — Ротенберг ($4,85 млрд). А вот на третье место вышли гендиректор IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис с совокупным состоянием в $3,14 млрд. В прошлом году Гапонцевы в топ-10 рейтинга не вошли.

Две из десяти богатейших семей «распались», пишет издание: это совладельцы «Сафмара» Гуцериевы и бывшие совладельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Последние в прошлогоднем рейтинге заняли третью строчку, теперь они не вошли в топ-10. Издание связывает это с начавшейся в 2017 году санацией ПСБ, после которого братья «сразу же разделили бизнес».

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Что касается Гуцериевых, то из состава семьи издание исключило Микаила Шишханова, племянника Михаила Гуцериева и бывшего владельца Бинбанка. Кредитная организация в сентябре 2017 года попросила Центробанк о санации, тогда банк занимал 12-е место по размеру активов. Незадолго до этого, пишет Forbes, Шишханов передал свои активы — акции «Русснефти» и «А101» — в банк.

Несмотря на это, семья Гуцериевых сохранила первую строчку в рейтинге.

На четвертой строчке рейтинга расположились «самые богатые люди Татарстана», сыновья бывшего главы республики Радик и Айрат Шаймиевы, а также сын последнего Тимур. Их состояние журнал оценил в $2,48 млрд. Пятую строчку заняли члены правления УК Kafijat, Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан ($1,7 млрд).

Совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы опустились с пятой строчки на девятую, их совокупное состояние Forbes оценил в $1,4 млрд (годом ранее — в $1,75). Братья в начале года стали фигурантами уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества и были арестованы.

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Кроме Магомедовых, во вторую пятерку рейтинга вошли глава совдира группы PECO Сергей Саркисов и его брат Николай ($1,5 млрд), совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын Кирилл ($1,47 млрд), президент группы «Альянс» Муса Бажаев с племянником Дени и братом Мавлитом ($1,41 млрд) и семья основателя «Группы Кокс» Бориса Зубицкого, скончавшегося в 2017 году (совокупное состояние Галины, Евгения и Андрея Зубицких, а также жены последнего Виктории Казак журнал оценил в $1,06 млрд).

Forbes оценивал состояние семьи по стоимости активов по состоянию на 30 июля. Доходы семей госслужащих журналом не оценивались.

Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Forbes , Гуцериев , Ананьевы , Зиявудин Магомедов
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