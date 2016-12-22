ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,71 68,29 EUR Нал. 81,11 79,57 USD Бирж. 69,33 +1,08 EUR Бирж. 80,54 +1,15 USD ЦБ. 68,25 -0,21 EUR ЦБ. 79,37 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6461,49 -548,61 IMOEX 2327,71 +0,27% RTSI 1059,60 -0,87% Brent 77,55 +0,39% DJIA 25937,86 -0,14% Nasdaq 7915,29 -1,00%
Крепкие семьи: богатейшие фамилии России по версии Forbes
Лента новостей
Цепная реакция: как финансовый кризис в ЮАР и Аргентине ударит по России 17:43, Quote Поправки Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму 17:38, Экономика Медведев назвал приоритеты экономической политики на шесть лет 17:23, Экономика Как проходит Венецианский кинофестиваль 17:18, Стиль Еврокомиссия одобрила покупку сервиса Shazam компанией Apple 17:15, Бизнес Виктория Скрипаль рассказала о планах сестры вернуться в Россию 16:59, Общество Силуанов предложил сделать День финансиста выходным 16:54, Общество Сотрудники Kraken опровергли информацию о проблемах криптобиржи 16:51, Крипто Лондон заверил в подлинности фото причастных к «делу Скрипалей» россиян 16:43, Политика Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 руб. 16:42, Экономика Крепкие семьи: богатейшие фамилии России по версии Forbes 16:24, Фотогалерея  6 идей, как носить вещи в стиле вестерн этой осенью 16:17, Стиль Моисеев процитировал Высоцкого на вопрос о судьбе акций ВТБ у «Открытия» 16:13, Бизнес 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 16:09, Партнерский материал Захарова описала борьбу с боевиками в Сирии словами «будем убивать» 16:06, Политика Кандидат в депутаты Джефф Монсон стал предпринимателем на Алтае 15:56, Бизнес Прокуратура передала в СК видео охоты иркутского губернатора на медведя 15:50, Общество Нью-Йорк утратил статус города с наибольшим числом мультимиллионеров 15:49, Экономика Черчесов объяснил назначение Дзюбы капитаном сборной России 15:46, Спорт Создатель систем самонаведения показал скоростной катер «для шейхов» 15:45, Общество Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей 15:43, Политика Полиция Словении задержала бывшего кандидата в президенты страны 15:36, Общество Из вторых рук: как купить новостройку по переуступке прав 15:34, Недвижимость В Кремле прокомментировали планы по созданию «православного Ватикана» 15:14, Общество В Генштабе заявили об отсутствии «подтекста» в маневрах «Восток-2018» 15:12, Политика Узбекистан будет развивать блокчейн: власти легализовали криптобиржи 15:06, Крипто Lada Vesta за лето обогнала по продажам корейскую Kia Rio 14:56, Бизнес Рыбопромышленники пожаловались Кудрину на «регуляторный хаос» в кабмине 14:44, Бизнес
Крепкие семьи: богатейшие фамилии России по версии Forbes
Бизнес, 16:24
0
Крепкие семьи: богатейшие фамилии России по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг богатейших семей России. Список лишился экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и пополнился новой фамилией. Десять самых богатых семей России — в фотогалерее РБК

Гуцериевы
Михаил Гуцериев
(Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Михаил Гуцериев — глава совета директоров компании «Русснефть» и основной владелец группы «Сафмар». Его брат Саит-Салам — совладелец группы. Сын Михаила Гуцериева Саид — генеральный директор нефтяной компании «Фортеинвест». Племянник Билан Ужахов возглавляет «М.Видео». Состояние семьи оценивается в $5,97 млрд

Ротенберги
Аркадий Ротенберг
(Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Аркадий Ротенберг — гендиректор клуба «Явара-Нева». Его брат Борис — член совета директоров СМП Банка. Сын Игорь — председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг». Состояние семьи — $4,85 млрд. Сюда Forbes также включил доход дочери Аркадия Ротенберга Лилии на сумму $300 млн. В этом году Игорь Ротенберг передал ей свою долю в TPS Real Estate из-за введения против него американских санкций

Гапонцевы
Валентин Гапонцев
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Валентин Гапонцев — гендиректор и председатель совета директоров группы IPG Photonics со штаб-квартирой в США. Его сын Денис опосредованно владеет примерно 2% акций конгломерата, производящего оптоволоконные лазеры и другие высокотехнологичные устройства. Раньше Гапонцевы не попадали в список богатейших семей Forbes. Состояние — $3,14 млрд

Шаймиевы
Айрат Шаймиев
(Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Айрат Шаймиев — сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, гендиректор «Татавтодора». Его брат Радик — член совета директоров ТАИФ, а сын Тимур — гендиректор УК «Гранат-Стан Групп», которая управляет нефтяной компанией МНКТ. Состояние семьи — $2,48 млрд

Рахимкуловы
Мегдет Рахимкулов
(Фото: из личного архива)

Мегдет Рахимкулов — член правления УК Kafijat, в правление также входят его сыновья Тимур и Руслан. Состояние семьи — $1,7 млрд

Саркисовы
Николай (слева) и Сергей Саркисовы
(Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Сергей Саркисов возглавляет совет директоров группы РЕСО. Совместно с братом Николаем, заместителем генерального директора страховой компании «РЕСО-Гарантия», он владеет $1,5 млрд

Шамаловы
Николай Шамалов
(Фото: компания «Ладога»)

Состояние совладельца банка «Россия» Николая Шамалова и его сына Кирилла, члена совета директоров ПАО «Сибур Холдинг», оценивается в $1,47 млрд

Бажаевы
Муса Бажаев
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Муса Бажаев — президент АО «Группа Альянс». Его брат Мавлит — глава совета директоров этого АО, а племянник Дени — совладелец группы «Русская платина». Состояние семьи — $1,41 млрд

Магомедовы
Магомед Магомедов (слева) и Зиявудин Магомедов
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы остались в списке, несмотря на арест и уголовное дело. Состояние главы совета директоров группы «Сумма» и гендиректора «Кардо Альянса» Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд

Зубицкие
Евгений Зубицкий
(Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Евгений Зубицкий — президент УК «Промышленно-металлургический холдинг», сын основателя «Группы Кокс» Бориса Зубицкого, умершего в прошлом году. Всего наследникам Бориса Зубицкого принадлежит $1,06 млрд

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Forbes рейтинг , богатейшие , Ротенберги , Гуцериев , Шамалов
Главное
Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 руб. Экономика
Главное
Курс евро впервые за четыре месяца превысил 80 руб. Экономика
Медведев назвал приоритеты экономической политики на шесть лет Экономика
Поправки Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter