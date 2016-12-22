Крепкие семьи: богатейшие фамилии России по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг богатейших семей России. Список лишился экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и пополнился новой фамилией. Десять самых богатых семей России — в фотогалерее РБК
Михаил Гуцериев — глава совета директоров компании «Русснефть» и основной владелец группы «Сафмар». Его брат Саит-Салам — совладелец группы. Сын Михаила Гуцериева Саид — генеральный директор нефтяной компании «Фортеинвест». Племянник Билан Ужахов возглавляет «М.Видео». Состояние семьи оценивается в $5,97 млрд
Аркадий Ротенберг — гендиректор клуба «Явара-Нева». Его брат Борис — член совета директоров СМП Банка. Сын Игорь — председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг». Состояние семьи — $4,85 млрд. Сюда Forbes также включил доход дочери Аркадия Ротенберга Лилии на сумму $300 млн. В этом году Игорь Ротенберг передал ей свою долю в TPS Real Estate из-за введения против него американских санкций
Валентин Гапонцев — гендиректор и председатель совета директоров группы IPG Photonics со штаб-квартирой в США. Его сын Денис опосредованно владеет примерно 2% акций конгломерата, производящего оптоволоконные лазеры и другие высокотехнологичные устройства. Раньше Гапонцевы не попадали в список богатейших семей Forbes. Состояние — $3,14 млрд
Айрат Шаймиев — сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, гендиректор «Татавтодора». Его брат Радик — член совета директоров ТАИФ, а сын Тимур — гендиректор УК «Гранат-Стан Групп», которая управляет нефтяной компанией МНКТ. Состояние семьи — $2,48 млрд
Мегдет Рахимкулов — член правления УК Kafijat, в правление также входят его сыновья Тимур и Руслан. Состояние семьи — $1,7 млрд
Сергей Саркисов возглавляет совет директоров группы РЕСО. Совместно с братом Николаем, заместителем генерального директора страховой компании «РЕСО-Гарантия», он владеет $1,5 млрд
Состояние совладельца банка «Россия» Николая Шамалова и его сына Кирилла, члена совета директоров ПАО «Сибур Холдинг», оценивается в $1,47 млрд
Муса Бажаев — президент АО «Группа Альянс». Его брат Мавлит — глава совета директоров этого АО, а племянник Дени — совладелец группы «Русская платина». Состояние семьи — $1,41 млрд
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы остались в списке, несмотря на арест и уголовное дело. Состояние главы совета директоров группы «Сумма» и гендиректора «Кардо Альянса» Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд
Евгений Зубицкий — президент УК «Промышленно-металлургический холдинг», сын основателя «Группы Кокс» Бориса Зубицкого, умершего в прошлом году. Всего наследникам Бориса Зубицкого принадлежит $1,06 млрд