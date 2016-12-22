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Михаил Скигин воспользовался правом обанкротить «Юлмарт»
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Михаил Скигин воспользовался правом обанкротить «Юлмарт»
Бизнес, 18:24
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Михаил Скигин воспользовался правом обанкротить «Юлмарт»
Совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин подал на банкротство головной компании ретейлера «Юлмарт». Бизнесмен перестал надеяться на мирное завершение корпоративного конфликта в компании и хочет вернуть долг
Михаил Скигин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Надоело ждать

Панамская компания Ledaro Investments S.A. 6 августа подала в Гражданский суд Мальты (Civil Court) иск о банкротстве Ulmart Holding Limited (UHL) — головной компании онлайн-ретейлера «Юлмарт», рассказал источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта». Ledaro принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину, который подтвердил РБК подачу иска. В июне 2016 года его компания выдала «Юлмарту» кредит на $35 млн, но уже весной 2017-го была вынуждена подать в суд из-за неплатежей по нему, и весной этого года Лондонский третейский суд постановил вернуть долг. Основной владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин рассказывал РБК, что Скигин может получить долю в UHL в качестве обеспечения по просроченному кредиту. «Я открыт к разным вариантам, в том числе и к конвертации части долга в акции», — в свою очередь говорил Скигин. Как инвестору ему была интересна отрасль электронной коммерции и сам «Юлмарт». «У меня точно нет желания разрушать отстроенный бизнес, чтобы вернуть свои активы любой ценой», — пояснял бизнесмен.

Что такое «Юлмарт»

По итогам 2015 года «Юлмарт» был крупнейшим российским интернет-ретейлером с оборотом в 62,7 млрд руб., но уже в 2016-м из-за корпоративного конфликта потерял лидерство, уступив его Wildberries и снизив выручку до 49,3 млрд руб. По итогам прошлого года она упала до 29,5 млрд руб.

Взыскивать долг Скигин не торопился в надежде на урегулирование корпоративного конфликта между акционерами «Юлмарта», который длится уже более двух лет, с начала 2016-го. Акционеры компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер (контролируют вместе 61,5% UHL), с одной стороны, и Михаил Васинкевич (38,5%) — с другой, тогда разошлись во взглядах на дальнейшее развитие ретейлера и вплоть до настоящего момента не могут урегулировать взаимные претензии друг к другу.

Но ждать Скигину, по его собственным словам, надоело, и он хочет взыскать долг сейчас. Он пояснил РБК, что у него действительно была возможность выкупить долю в UHL, но сейчас она превратилась из «рабочего варианта» в практически нереальный, поскольку будущее ретейлера остается неясным, а при ликвидации «есть шанс хоть что-то получить». Процедура инициирована, ей занимается ликвидатор на Мальте, который должен узнать, какими активами владеет компания, и оценить, что с нее можно получить, добавил он.

О кредите для «Юлмарта», условиях и его обеспечении со Скигиным договаривался лично Дмитрий Костыгин. По словам Скигина, он предлагал найти решение еще до судебного разбирательства в Лондоне, но переговоры не были конструктивными. Сейчас, когда Костыгин находится под домашним арестом, решить с ним этот вопрос трудно.

Представители акционеров UMH с обеих сторон отказались комментировать иск против головной компании.

Заблокировал решение

Инициированное на Мальте банкротство фактически останавливает для всех действующих акционеров «Юлмарта» возможность операций со своими акциями. В марте Лондонский международный третейский суд определил, что Костыгин и Мейер должны выкупить долю Васинкевича: суд оценил пакет в $67,16 млн и постановил в 28-дневный срок исполнить решение о выкупе.

Но, как рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон разбирательства, выкуп так и не состоялся. ​В установленный судом срок Васинкевич не смог предоставить второй стороне подтверждение наличия у него акций, а также отсутствия обременения на них. Кроме того, он запросил у Костыгина и Мейера информацию о происхождении средств для выкупа, чего, как утверждает собеседник РБК, вторая сторона на основании решения суда делать была не обязана.

Так как решение Лондонского международного третейского суда не было исполнено в установленные им сроки, истец может обратиться за принудительным исполнением как в Великобритании, так и во всех странах, которые присоединились к Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении решений арбитража, Мальта входит в их число, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Тем не менее, по словам эксперта, если решение предусматривает продажу пакета акций, но это противоречит национальному законодательству Мальты,​ то исполнение будет затруднено.

«С момента открытия дела о банкротстве на Мальте вопрос о требовании принудительного исполнения решения Лондонского международного третейского суда фактически может быть исключен», — добавляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, на практике часты случаи, когда международные арбитражные суды выносят решение, которое невозможно исполнить, поэтому победа в таком суде — еще не повод для радости. В случае с «Юлмартом» дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от того, какое решение будет принято на Мальте, заключил эксперт.​

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: «Юлмарт» , корпоративный конфликт , Банкротство
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