Михаил Скигин воспользовался правом обанкротить «Юлмарт»

Надоело ждать
Панамская компания Ledaro Investments S.A. 6 августа подала в Гражданский суд Мальты (Civil Court) иск о банкротстве Ulmart Holding Limited (UHL) — головной компании онлайн-ретейлера «Юлмарт», рассказал источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта». Ledaro принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину, который подтвердил РБК подачу иска. В июне 2016 года его компания выдала «Юлмарту» кредит на $35 млн, но уже весной 2017-го была вынуждена подать в суд из-за неплатежей по нему, и весной этого года Лондонский третейский суд постановил вернуть долг. Основной владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин рассказывал РБК, что Скигин может получить долю в UHL в качестве обеспечения по просроченному кредиту. «Я открыт к разным вариантам, в том числе и к конвертации части долга в акции», — в свою очередь говорил Скигин. Как инвестору ему была интересна отрасль электронной коммерции и сам «Юлмарт». «У меня точно нет желания разрушать отстроенный бизнес, чтобы вернуть свои активы любой ценой», — пояснял бизнесмен.
Что такое «Юлмарт»
По итогам 2015 года «Юлмарт» был крупнейшим российским интернет-ретейлером с оборотом в 62,7 млрд руб., но уже в 2016-м из-за корпоративного конфликта потерял лидерство, уступив его Wildberries и снизив выручку до 49,3 млрд руб. По итогам прошлого года она упала до 29,5 млрд руб.
Взыскивать долг Скигин не торопился в надежде на урегулирование корпоративного конфликта между акционерами «Юлмарта», который длится уже более двух лет, с начала 2016-го. Акционеры компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер (контролируют вместе 61,5% UHL), с одной стороны, и Михаил Васинкевич (38,5%) — с другой, тогда разошлись во взглядах на дальнейшее развитие ретейлера и вплоть до настоящего момента не могут урегулировать взаимные претензии друг к другу.
Но ждать Скигину, по его собственным словам, надоело, и он хочет взыскать долг сейчас. Он пояснил РБК, что у него действительно была возможность выкупить долю в UHL, но сейчас она превратилась из «рабочего варианта» в практически нереальный, поскольку будущее ретейлера остается неясным, а при ликвидации «есть шанс хоть что-то получить». Процедура инициирована, ей занимается ликвидатор на Мальте, который должен узнать, какими активами владеет компания, и оценить, что с нее можно получить, добавил он.
О кредите для «Юлмарта», условиях и его обеспечении со Скигиным договаривался лично Дмитрий Костыгин. По словам Скигина, он предлагал найти решение еще до судебного разбирательства в Лондоне, но переговоры не были конструктивными. Сейчас, когда Костыгин находится под домашним арестом, решить с ним этот вопрос трудно.
Представители акционеров UMH с обеих сторон отказались комментировать иск против головной компании.
Заблокировал решение
Инициированное на Мальте банкротство фактически останавливает для всех действующих акционеров «Юлмарта» возможность операций со своими акциями. В марте Лондонский международный третейский суд определил, что Костыгин и Мейер должны выкупить долю Васинкевича: суд оценил пакет в $67,16 млн и постановил в 28-дневный срок исполнить решение о выкупе.
Но, как рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон разбирательства, выкуп так и не состоялся. В установленный судом срок Васинкевич не смог предоставить второй стороне подтверждение наличия у него акций, а также отсутствия обременения на них. Кроме того, он запросил у Костыгина и Мейера информацию о происхождении средств для выкупа, чего, как утверждает собеседник РБК, вторая сторона на основании решения суда делать была не обязана.
Так как решение Лондонского международного третейского суда не было исполнено в установленные им сроки, истец может обратиться за принудительным исполнением как в Великобритании, так и во всех странах, которые присоединились к Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении решений арбитража, Мальта входит в их число, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Тем не менее, по словам эксперта, если решение предусматривает продажу пакета акций, но это противоречит национальному законодательству Мальты, то исполнение будет затруднено.
«С момента открытия дела о банкротстве на Мальте вопрос о требовании принудительного исполнения решения Лондонского международного третейского суда фактически может быть исключен», — добавляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, на практике часты случаи, когда международные арбитражные суды выносят решение, которое невозможно исполнить, поэтому победа в таком суде — еще не повод для радости. В случае с «Юлмартом» дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от того, какое решение будет принято на Мальте, заключил эксперт.