Нефтяники сохранили приоритетность на железной дороге до конца года

Власти перенесли вступление в силу Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД с сентября на следующий год. Это позволит сохранить приоритет нефтепродуктов при перевозке по железной дороге

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Правительство продлило временную отмену Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта (ПНД) до конца 2024 года. Это следует из опубликованного соответствующего постановления правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник, 5 августа.

Как пояснили РБК в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), решение направлено «на обеспечение устойчивости экономики и поддержку бизнеса». Мера позволит «оперативно реагировать» на складывающуюся ситуацию и даст возможность «нивелировать экономические последствия» для железнодорожных компаний.

Последняя редакция ПНД была утверждена правительством 27 мая 2024 года. Предполагалось, что она вступит в силу 1 сентября того же года после двухлетней временной отмены. Решение о приостановке действия этого механизма объяснялось необходимостью вывезти продукцию предприятий, которые лишились привычных европейских рынков сбыта.

Сейчас грузы по железной дороге транспортируются в соответствии с временными правилами перевозки: сначала идут грузы, приоритетность которых определена федеральными законами; далее — грузы для обеспечения регионов, пострадавших от стихийных бедствий, или для ликвидации последствий военных действий. К наименьшему приоритету относятся, например, экспортные сырьевые неэнергетические грузы.

С 2023 года нефтяные компании боролись за повышение приоритета для перевозки своей продукции по железной дороге и добились этого в марте 2024-го. В РЖД такое решение объясняли необходимостью удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов с НПЗ. Однако с вступлением в силу ПНД предполагалось «возвращение» нефтепродуктов в шестую очередь и ниже в зависимости от отправки — субсидируемая, внутренняя или экспортная.

Вице-премьер Александр Новак неоднократно поручал профильным ведомствам проработать вопрос приоритизации нефтегрузов: сначала Минэнерго и ФАС должны были проанализировать риски их доставки, затем — перспективу сохранения ранее установленного приоритета. Таким образом, продление временной отмены ПНД позволит нефтепродуктам закрепить за собой приоритет при транспортировке по железной дороге как минимум до конца 2024 года.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.