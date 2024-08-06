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Турецкие отельеры предложили отменить систему «все включено»

В Турции уже неоднократно предлагали отменить систему «все включено». По словам одного из основателей этой системы Зафера Алкая, при зарождении туриндустрии она была необходима, однако сегодня необходимо повышать качество питания
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате all inclusive («все включено») в отелях, передает Hürriyet.

«Система «все включено» стала важным выходом для нашего туристического движения, которое много лет находилось в процессе развития и прорыва. Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», — заявил в разговоре с газетой предприниматель Зафер Алкай, который был одним из основателей этой системы в 1990-е годы.

По его словам, отельерам необходимо пересмотреть свою политику в сторону повышения качества питания, предоставляемого туристам. «Туристы, которым требуются продукты и услуги высокого уровня, естественно, готовы платить соответствующую цену. Здесь важен вопрос охвата этих туристов в нашей географии дальнего/ближнего туризма», — подчеркнул эксперт.

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Фото:Burak Kara / Getty Images

В Турции уже неоднократно предлагали отменить систему «все включено». Так, в январе 2023 года туроператор Эрол Гюльдал в интервью газете Turkiye Turizm заявил, что Турция может отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».

В прошлом году Турцию, по официальным данным, посетили 56,7 млн туристов, первое место заняли граждане России — 6,3 млн человек. По итогам текущего года Турция рассчитывает принять 60 млн туристов, получив доходы от туризма в $60 млрд, заявлял ранее президент Рейжеп Тайип Эрдоган.

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Турция «Все включено» отели питание туристы
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