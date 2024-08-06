В Техасе произошло первое смертельное ДТП с Cybertruck
В Бэймонте, штат Техас, электропикап Cybertruck от компании Tesla съехал с проезжей части, врезался в бетонную водопропускную трубу и загорелся, водитель погиб, сообщает департамент общественной безопасности штата, передает Fox 26 Baymont.
Автомобиль пока не идентифицировали. Личность водителя также остается неизвестной, ее тяжело установить из-за сильных ожогов, сообщает телеканал. Как пишет ABC13, по словам следователей, неясно, почему водитель не справился с управлением. Расследование продолжается.
На фото с места ДТП виден сгоревший остов машины. Fox4 отмечает, что это первая авария со смертельным исходом с участием Cybertruck.
Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Основатель компании Илон Маск говорил на презентации в Лос-Анджелесе, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированные. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули калибра 9 мм.
Старт массового производства планировался в 2021 году, однако несколько раз откладывался. Первый такой пикап собрали в июле 2023 года, а в ноябре начались его поставки. В Москву первый Cybertruck прибыл в мае этого года.
Вокруг машины возникали споры: в феврале издание Quartz писало, что власти США решили не проводить краш-тесты Cybertruck для проверки прочности кузова.
В апреле Tesla отозвала все произведенные пикапы для исправления дефекта педали газа, из-за которого машина могла стать плохо управляемой на высокой скорости. Компания рекомендовала владельцам Cybertruck обратиться в сервис, где дефект исправят бесплатно менее чем за 15 минут.
Поводом стало видео одного из водителей, который рассказал, что при движении на высокой скорости от педали газа отсоединилась декоративная металлическая накладка и застряла между педалью и обшивкой салона. Педаль газа оказалась заблокированной, и водитель не мог сбросить скорость. Ему удалось выбить накладку из-под обшивки и освободить педаль газа.
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