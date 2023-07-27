Список регионов с запретом на вывоз красной икры пообещали расширить

Росрыболовство: ограничения по вывозу икры могут распространить на другие регионы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Эксперимент по ограничению вывоза красной икры пассажирами авиарейсов на Камчатке могут распространить на другие регионы, сообщил ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Пока вроде неплохие результаты. Чукотка уже заявила о том, что она заинтересована. Я думаю, что если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», — сказал он в кулуарах саммита Россия — Африка.

При этом Шестаков отметил, что правила эксперимента необходимо доработать.

«Видно, что объем перевозок сократился. Есть выявленные факты, когда не допускается к перевозке икра. Но есть моменты, которые необходимо доработать, чтобы эту икру не возвращать, а проверять законность ее происхождения», — подчеркнул глава ведомства.

На территории Камчатского края с 1 ноября 2022 года вступило в силу ограничение о запрете вывоза более 10 кг икры лососевых рыб одним человеком за один рейс. Ограничение действует по 1 августа 2025 года.

Законопроект о проведении на территории региона эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования перевозок икры в Госдуму в конце мая 2022 года внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. По мнению авторов закона, отсутствие норм, регламентирующих перевозку красной икры физлицами, давало возможность для транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах, что вредило природе и экономике региона.