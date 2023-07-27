Список регионов с запретом на вывоз красной икры пообещали расширить
Эксперимент по ограничению вывоза красной икры пассажирами авиарейсов на Камчатке могут распространить на другие регионы, сообщил ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«Пока вроде неплохие результаты. Чукотка уже заявила о том, что она заинтересована. Я думаю, что если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», — сказал он в кулуарах саммита Россия — Африка.
При этом Шестаков отметил, что правила эксперимента необходимо доработать.
«Видно, что объем перевозок сократился. Есть выявленные факты, когда не допускается к перевозке икра. Но есть моменты, которые необходимо доработать, чтобы эту икру не возвращать, а проверять законность ее происхождения», — подчеркнул глава ведомства.
На территории Камчатского края с 1 ноября 2022 года вступило в силу ограничение о запрете вывоза более 10 кг икры лососевых рыб одним человеком за один рейс. Ограничение действует по 1 августа 2025 года.
Законопроект о проведении на территории региона эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования перевозок икры в Госдуму в конце мая 2022 года внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. По мнению авторов закона, отсутствие норм, регламентирующих перевозку красной икры физлицами, давало возможность для транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах, что вредило природе и экономике региона.