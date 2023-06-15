Орешкин, Эрнст и Греф обсудили на ПМЭФ икру и оливковое масло

Эрнст считает, что с конца 1980-х россиян убеждали в том, что оливковое масло лучше, чем подсолнечное. Греф же пожаловался, что даже в лучшем оливковом масле на рынке при экспертизе нашли пальмовое

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Российские потребители считают, что оливковое масло лучше подсолнечного, но это убеждение является результатом не научных выводов, а продвижения европейского продукта. Такое мнение озвучил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на сессии ПМЭФ, посвященной новым возможностям роста отечественных брендов.

Проблема эмоционального образа бренда — «фантастическая», считает Эрнст. «Я уверен, подавляющее большинство считает, что оливковое масло лучше подсолнечного. А я вот смотрел, и мы готовим интересную программу про то, как с конца 1980-х годов для России была спромотирована история, что оливковое масло — фантастическое по своим химическим качествам, а подсолнечное — ерунда», — заявил Эрнст.

По его словам, кампания по продвижению оливковое масла была связана с тем, что в Европе на тот момент возникло перепроизводство этого продукта, и его дешево было покупать. «Соотечественникам быстро объяснили, что это фантастическое оливковое масло никогда для вас не покупали, потому что было дорого. А теперь все, рухнул железный занавес — и счастье. А химики и биологи этого совершенно не подтверждают. Но подавляющее большинство из нас в этом уверены», — добавил Эрнст.

В дискуссии о важности эмоционального образа товаров для потребителей вместе с Эрнстом участвовали в том числе президент Сбербанка Герман Греф и помощник президента Максим Орешкин. Греф, в свою очередь, признался, что оливковое масло не любил с детства, но на это, как выяснилось, у него были объективные причины. «Я все время не любил оливковое масло и не мог понять почему — всю жизнь ел подсолнечное, вырос на нем. Потом мы стали производителем оливок и оливкового масла — в «Мрие», в Крыму (курортный комплекс Mriya Resort). Я попробовал масло — потрясающее. Думаю, что это такое — то ли у меня шовинизм какой-то по отношению к импортным брендам?» — вспоминает Греф.

Для проверки было решено провести контрольную закупку и отправить на лабораторный анализ 15 самых дорогих брендов оливкового масла, в том числе итальянских и испанских. По результатам экспертизы в лучших брендах оказалось 50% пальмового масла, а в остальных — 70%, утверждает Греф. «А когда я попробовал настоящее оливковое масло без всяких брендов, просто сделанное из наших оливок у нас в Крыму, я полюбил оливковое масло», — добавил он.

Качественные отечественные продукты российские потребители часто не замечают из-за того, что их продают неправильно упакованными, «без идей и эмоций», и с этим необходимо работать, считает Орешкин. «Всем известный продукт — красная икра. Но многие назовут какой-нибудь бренд красной икры, который бы знал каждый житель России?»— сказал он.

Такая ситуация, по словам Орешкина, типичная: «Я спрашивал рыбаков с крупных рыбопромышленных предприятий, с которыми там общался: «Почему вы не упаковываете? Можно же продавать товар дороже, с большей эффективностью, с эмоциями у покупателя». «Коллеги отвечают: «Да нет, наше дело рыбу поймать, а дальше оно должно как-то само продаваться», — объясняет помощник президента.

Когда из России в прошлом году уходили иностранные компании, это пытались «продвигать» политики, которые работали против России, обращает внимание Орешкин. «По одной компании стабильно появлялось в новостях в течение каждого дня — наши «коллеги» думали напугать, навести смуту в головы людей, но в результате вышло наоборот. Результат на самом деле положительный», — сказал Орешкин, пояснив, что для отечественных продуктов появилось много ниш.