Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети. Об этом сообщил журналистам гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Он отметил, что в первый год планируется реализовать 50 тыс. туров. По словам Калмыкова, на сайте туроператора клиенты смогут найти предложения с выгодой до 15%.

Он также добавил, что с 1 апреля были запущены продажи пакетных туров в тестовом режиме. Тогда же планировалось, что к началу летнего сезона состоится полноценный запуск туров.

По словам Калмыкова, данный сервис запустили в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию «Победа» включили в реестр туроператоров РФ. Помимо покупки билетов, в рамках проекта клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании, добавил гендиректор лоукостера.