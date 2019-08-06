В магазинах Сибири вырос спрос на воду

Жители сибирских областей запасаются чистой питьевой водой. Рост продаж этой категории фиксируют продовольственные сети, чьи магазины работают в пострадавших как от паводков, так и от пожаров регионах

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Ретейлеры, работающие в Сибирском федеральном округе, отметили увеличение спроса на бутилированную питьевую воду в областях, переживающих подтопления и последствия от лесных пожаров.

Так, в сибирских магазинах второй по обороту российской продовольственной сети «Магнит» в последние четыре недели зафиксирован рост спроса на воду на уровне 30% год к году, сообщил РБК представитель компании. Почти трехкратный скачок продаж бутилированной воды, до десяти с лишним тонн в неделю, отмечают и в ГК «Командор» (магазины «Командор», «Хороший», «Аллея», «Два шага») в Иркутской области. При этом в красноярских магазинах ретейлера спрос на воду был обычным для летнего сезона.

По словам представителя ГК Владимира Русанова, ретейлер был вынужден увеличить поставки воды в магазины сети дискаунтеров «Хороший» в районах паводков в Иркутской области. Повышенный спрос на воду сохраняется и сегодня, держится на уровне 7 т в неделю, однако основной пик пришелся в момент, когда из-за паводков была закрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» (дорога связывает, в частности, Красноярский край с Иркутской областью). В Амурской области, также пострадавшей от затопления на прошлой неделе, Роспотребнадзор рекомендовал жителям из-за нестабильной ситуации с качеством питьевой воды использовать только бутилированную или кипяченую.