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Walmart $130 (+23,14%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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В магазинах Сибири вырос спрос на воду
Жители сибирских областей запасаются чистой питьевой водой. Рост продаж этой категории фиксируют продовольственные сети, чьи магазины работают в пострадавших как от паводков, так и от пожаров регионах
Фото: Павел Диденко / РИА Новости

Ретейлеры, работающие в Сибирском федеральном округе, отметили увеличение спроса на бутилированную питьевую воду в областях, переживающих подтопления и последствия от лесных пожаров.

Так, в сибирских магазинах второй по обороту российской продовольственной сети «Магнит» в последние четыре недели зафиксирован рост спроса на воду на уровне 30% год к году, сообщил РБК представитель компании. Почти трехкратный скачок продаж бутилированной воды, до десяти с лишним тонн в неделю, отмечают и в ГК «Командор» (магазины «Командор», «Хороший», «Аллея», «Два шага») в Иркутской области. При этом в красноярских магазинах ретейлера спрос на воду был обычным для летнего сезона.

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Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

По словам представителя ГК Владимира Русанова, ретейлер был вынужден увеличить поставки воды в магазины сети дискаунтеров «Хороший» в районах паводков в Иркутской области. Повышенный спрос на воду сохраняется и сегодня, держится на уровне 7 т в неделю, однако основной пик пришелся в момент, когда из-за паводков была закрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» (дорога связывает, в частности, Красноярский край с Иркутской областью). В Амурской области, также пострадавшей от затопления на прошлой неделе, Роспотребнадзор рекомендовал жителям из-за нестабильной ситуации с качеством питьевой воды использовать только бутилированную или кипяченую.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Как сообщила РБК руководитель пресс-службы сети «Слата» Яна Абалымова, хотя Иркутская область и один из лидеров по пожарам, в городе ситуация стабильная: например, продажи воды идут в обычном режиме. Но она также отмечает, что остро ощущается ситуация с наводнениями: очень много направляется гуманитарной помощи и перекрыты федеральные трассы.

Из-за проблем с дорогами фуры компании не могли около двух дней оперативно доставить продукцию в точки в наиболее пострадавших Тулунcком и Нижнеудинском районах, рассказывают в «Командоре». «Магазины пришлось перевести на резервные генераторы энергии. Сотрудники затопленных магазинов спасали товар, поднимая его на верхние полки, спрос вырос также на крупы и консервы, но, как только у нас появилась возможность транспортировки, мы довезли продукцию до магазинов», — сообщил Русанов. Такая задержка не привела к существенным убыткам для сети: в фурах поддерживается температурный режим, достаточный для сохранения продукции в течение нескольких дней.

Фотогалерея 
Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

В магазинах торгового холдинга «Сибирский гигант» в Новосибирске во время активного задымления в городе, с 21 по 24 июля, прирост спроса в категории безалкогольных напитков составил лишь около 1,5% сообщила представитель сети Мария Бей. Продажи в категории прохладительных напитков и мороженого подскочили в минувшие выходные на 50 и 65% соответственно из-за установившейся в регионе жары.

Автор: Анна Левинская
Теги: пожар
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