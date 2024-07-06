«Аэрофлот» сообщил о ситуации в Шереметьево после данных об очередях

В Шереметьево образовались большие очереди перед стойками досмотра и регистрации. «Аэрофлот» рассказал, что большинство задержанных из-за ливней пассажиров уже вылетели

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ситуация с отправлением рейсов из аэропорта Шереметьево постепенно стабилизируется, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

План полетов изменили из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе накануне, объяснили в авиакомпании, к 17:00 этого дня более 80% задержанных рейсов вылетели.

«Несмотря на увеличенное время ожидания прохождения процедуры регистрации в аэропорту, пассажиры успевают вылететь своими рейсами», — заверили в «Аэрофлоте» и отметили, что бесплатно переоформляют тех пассажиров, кто не успевает пройти регистрацию или потерял трансферные стыковки.

Накануне, 5 июля, в Москве и окрестностях прошли сильные ливни с грозой и градом. В отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимали рейсы с задержками.

Из-за погоды «Аэрофлот» отменил несколько рейсов, более 25 рейсов с отправлением после 16:00 перенесли на более поздний срок.

Об очередях на первичный досмотр и стойки регистрации в Шереметьево сообщало «РИА Новости». MSK1 публиковало видеозаписи с большим количеством людей, стоящих в очередях.