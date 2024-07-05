В Казани самолет «Аэрофлота» столкнулся с буксиром-толкачом

Толкач буксировал самолет во время подготовки к взлету, остановился, но самолет продолжил движение и нижней частью наехал на буксир. Оба транспортных средства получили повреждения

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В аэропорту Казани произошло столкновение самолета «Аэрофлота», который должен был вылететь в Анталью, и буксира-толкача, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рейс SU794 должен был вылететь в 10:10 (совпадает с мск), теперь вылет назначен на 16:30, следует из данных табло аэропорта.

«Допущено столкновение толкача с самолетом по технической причине. Обстоятельства выясняются. Самолет получил повреждение фюзеляжа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Рейс выполнит резервный самолет, уточнили РБК в пресс-службе «Аэрофлота». «На время ожидания вылета пассажиры размещены в здании аэровокзала, им предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, что толкач буксирует самолет, останавливается, а воздушное судно продолжает движение и наезжает на машину. По данным канала, произошло срезание стопорного болта. Канал «Авиаторщина» пишет, что в столкновении участвовал Boeing 737, повреждены и он, и буксир. На борту находились 118 человек.

8 июня пришлось отменить рейс «Аэрофлота» из Бишкека в Москву в связи с необходимостью дополнительной технической проверки, поскольку самолет прервал разбег из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. Билеты пассажиров перебронировали на следующий рейс, который выполняли на самолете большей вместимости.