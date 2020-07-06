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«Газпром-Медиа» покинули два топ-менеджера

Из «Газпром-Медиа» уволились топ-менеджеры Владимир Чопов и Сергей Шишкин. На их место назначены недавно ставшие заместителями гендиректора Светлана Фефилова и Рубен Оганесов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Субхолдинг «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) покинули два управляющих директора — Владимир Чопов и Сергей Шишкин. Об этом говорится в сообщении «Газпром-Медиа», поступившем в РБК.

Субхолдинг ГПМ РТВ объединяет каналы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, 2х2 и «Супер». При этом ТНТ, флагманский канал субхолдинга, в последние годы последовательно теряет зрителей: в декабре 2019-го он впервые с 2011 года уступил первое место среди молодой аудитории (до 45 лет) телеканалу СТС. По итогам 2019 года доля целевой аудитории ТНТ снизилась почти на 0,8 п.п., до 9,3%. В 2014 году этот показатель достигал 13,4%.

«В рамках существующей структуры управления на позиции управляющих директоров ГПМ РТВ с 7 июля 2020 года назначены действующий заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Светлана Фефилова и советник генерального директора Рубен Оганесов (с 17 июля — заместитель генерального директора), которые будут осуществлять руководство субхолдингом совместно с Романом Петренко», — говорится в сообщении.

Чопов был топ-менеджером структур «Газпром-Медиа» с 2008 года. Тогда он занял должность зампреда правления ОАО «ТНТ-Телесеть», на которой проработал до 2015 года. В 2017-м стало известно о планах холдинга изменить структуру руководства спортивного канала «Матч ТВ» — управление отдали тогда уже заместителю гендиректора субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Чопову. Как отмечал «Коммерсантъ», Чопов отвечал и за закупку спортивных прав для «Матч ТВ».

В 2018 году в «Газпром-Медиа» изменилась уже вся структура управления развлекательного субхолдинга, Владимир Чопов стал одним из трех управляющих директоров ГПМ РТВ. В зону его ответственности входили обеспечение вещания каналов, развитие региональной сети, реализация инвестпроектов, а также монетизация рекламного инвентаря.

Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»
Бизнес
Александр Жаров

Спустя год, в декабре 2019-го, холдинг учредил компанию ООО «Премьер», которую планировалось сделать «R&D-центром для цифровых и других инновационных медиапроектов», включая видеоплатформу Premier. Гендиректором новой компании стал Владимир Чопов. Он стал формальным главой видеосервиса Premier с управленческими функциями, отмечал представитель холдинга. Он уточнял, что за творческую часть бизнеса Premier отвечали руководитель ТНТ Роман Петренко вместе с остальными главами каналов ГПМ РТВ.

Чопов на звонки РБК не ответил.

В конце июня «Газпром-Медиа» покинули заместители гендиректора Татьяна Доброхвалова, Денис Секачев и Алексей Краснов, которые работали с бывшим гендиректором Дмитрием Чернышенко.

Сам Чернышенко ушел из субхолдинга на должность вице-премьера. Новым главой «Газпром-Медиа» в марте стал бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. На должности покинувших холдинг заместителей он назначил Фефилову, Оганесова и Юлию Голубеву.

Авторы: Елизавета Ефимович, Виктория Полякова
При участии: Сергей Соболев
Теги: «Газпром-Медиа»
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