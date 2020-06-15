Бывший гендиректор радиохолдинга Гуцериева перешла в «Газпром-Медиа»

Юлия Голубева (Фото: Российская Академия Радио )

Руководившая более 20 лет радиохолдингом Krutoy Media Юлия Голубева стала советником гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа», отметив, что Голубева будет консультировать руководство холдинга «по самому широкому спектру вопросов». Сама Голубева не ответила пока на запрос РБК, но ее переход в «Газпром-Медиа» подтвердили двое ее знакомых.

Голубева возглавляла Krutoy Media с 1999 года, сейчас холдинг управляет сетями Love Radio и «Радио Дача», а также вещающими в столице станциями «Такси FM», «Русский хит», «Весна FM» и «Восток FM». Основным владельцем всех перечисленных является председатель совета директоров группы «Сафмар» и поэт-песенник Михаил Гуцериев (занимает 45-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» с состоянием $2,1 млрд).

Об увольнении Голубевой из Krutoy Media стало известно 15 мая. Решение было принято Гуцериевым, говорилось в официальном сообщении радиохолдинга. Новым гендиректором Krutoy Media стал Евгений Марченко, топ-менеджер еще одной принадлежащей миллиардеру сети «Радио Шансон».

«Газпром-Медиа» управляет девятью радиосетями: «Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Эхо Москвы», Relax FM, Comedy Radio, «Детским радио», Like FM и Romantika. В 2018 году «Газпром-Медиа» решил объединить продажи радиорекламы с ВГТРК («Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России»), но, как писал РБК, проект провалился.

В 2019 году доля аудитории «Газпром-Медиа» на всем российском радиовещательном рынке равнялась, по оценке исследовательской компании Mediascope, 18,1% (учитывались шесть проектов с самой большой сетью распространения), а Krutoy Media — 9% (учитывались Love Radio и «Радио Дача»).