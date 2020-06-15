Бывший гендиректор радиохолдинга Гуцериева перешла в «Газпром-Медиа»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома» Бизнес, 15:07 Американский истребитель F-15 упал в Северное море Общество, 15:05 Кадры решают: почему кризис — лучшее время для найма сотрудников Экономика образования, 15:00  В Гидрометцентре сообщили об опасности второй волны тепла Общество, 14:54 ЦБ пообещал убрать причину возможного введения платного выпуска карт Финансы, 14:49 Проверки цен во время пандемии: как избежать штрафов от ФАС Pro, 14:42 Считаем дивиденды «Норникеля»: они могут составить $6,32 на акцию Quote, 14:39 Какие страны и почему вынуждены передавать данные о держателях биткоина Крипто, 14:33 Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова Технологии и медиа, 14:31 МИД Чехии заявил о решении проблемы после высылки дипломатов из России Политика, 14:24 В «Норникеле» предложили назначить старшего вице-президента по экологии Бизнес, 14:17 Бывший гендиректор радиохолдинга Гуцериева перешла в «Газпром-Медиа» Технологии и медиа, 14:14 «Пробки не вернутся мгновенно». Что будет на дорогах после COVID-19 Авто, 13:55 Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж Общество, 13:47 
Технологии и медиа ,  
0 

Бывший гендиректор радиохолдинга Гуцериева перешла в «Газпром-Медиа»

Юлия Голубева
Юлия Голубева (Фото: Российская Академия Радио )

Руководившая более 20 лет радиохолдингом Krutoy Media Юлия Голубева стала советником гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа», отметив, что Голубева будет консультировать руководство холдинга «по самому широкому спектру вопросов». Сама Голубева не ответила пока на запрос РБК, но ее переход в «Газпром-Медиа» подтвердили двое ее знакомых.

Голубева возглавляла Krutoy Media с 1999 года, сейчас холдинг управляет сетями Love Radio и «Радио Дача», а также вещающими в столице станциями «Такси FM», «Русский хит», «Весна FM» и «Восток FM». Основным владельцем всех перечисленных является председатель совета директоров группы «Сафмар» и поэт-песенник Михаил Гуцериев (занимает 45-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» с состоянием $2,1 млрд).

Об увольнении Голубевой из Krutoy Media стало известно 15 мая. Решение было принято Гуцериевым, говорилось в официальном сообщении радиохолдинга. Новым гендиректором Krutoy Media стал Евгений Марченко, топ-менеджер еще одной принадлежащей миллиардеру сети «Радио Шансон».

«Газпром-Медиа» управляет девятью радиосетями: «Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Эхо Москвы», Relax FM, Comedy Radio, «Детским радио», Like FM и Romantika. В 2018 году «Газпром-Медиа» решил объединить продажи радиорекламы с ВГТРК («Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России»), но, как писал РБК, проект провалился.

В 2019 году доля аудитории «Газпром-Медиа» на всем российском радиовещательном рынке равнялась, по оценке исследовательской компании Mediascope, 18,1% (учитывались шесть проектов с самой большой сетью распространения), а Krutoy Media — 9% (учитывались Love Radio и «Радио Дача»).

Теги: Михаил Гуцериев, «Газпром-Медиа»
Материалы по теме
Гендиректор Krutoy Media Голубева покинет пост после более 20 лет работы
Технологии и медиа
Альянс по продаже радиорекламы ВГТРК и «Газпром-Медиа» распался
Технологии и медиа
Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter