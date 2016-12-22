Мантуров рассказал об интересе арабов к проекту «Кортеж»

Эмиратский холдинг Tawazun вложит до €110 млн в проект автомобилей «Кортеж», заявил министр промышленности и торговли. По данным Мантурова, впоследствии холдинг получит около 30%, еще порядка 5% останется у Sollers

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что в проект автомобилей «Кортеж» собирается инвестировать холдинг Tawazun из ОАЭ. Российская сторона, указал глава ведомства, уже заключила соответствующее соглашение с компанией. Об этом он сообщил на заседании российско-эмиратской межправительственной комиссии в Казани, передает корреспондент РБК Казань.

«Мы сегодня переходим на новый этап по «Кортежу», — объявил Мантуров, заметив, что теперь этот проект называется Aurus. «Буквально сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения по инвестициям компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», — сообщил он.

Как пояснили РБК в пресс-службе Минпромторга, Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun войдет в совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей класса люкс Aurus в качестве партнера. Соответствующее соглашение DSDF, институт НАМИ, выступающий в качестве инжинирингового партнера проекта, а также российская автомобилестроительная компания Sollers (производственный партнер) заключили в Казани в присутствии Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна.

«Предварительно около 30% участия в этом проекте [у эмиратских инвесторов]. Основной [акционер] — это НАМИ, около 60%, и около 5% — это Sollers», — пояснил Мантуров журналистам (цитата по ТАСС). Прежде у Sollers было 25% «Кортежа».

DSDF, как уточнили в ведомстве, согласно договоренностям инвестирует в совместное предприятие до €110 млн. Все эти средства, по данным Минпромторга, будут направлены на разработку и производство автомобилей класса люкс гражданского назначения под новым брендом Aurus. Кроме того, инвестиции эмиратского холдинга, по информации пресс-службы, будут направлены на разработку линейки современных защищенных автомобилей.

Совместными усилиями стороны, как подчеркнули в ведомстве, намерены развивать серийное производство, дистрибуцию и послепродажное обслуживание автомобилей Aurus. Окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца текущего года, указали в ведомстве.

Представитель НАМИ переадресовал все дополнительные вопросы РБК о сотрудничестве с компанией Tawazun по проекту Aurus в Минпромторг.

Кроме того, ​на рынке Ближнего Востока Россия, как сообщил на заседании Мантуров, планирует продвигать самолет Sukhoi Superjet-100. «Исходим из того, что это будет хорошим заделом и началом для развития высокотехнологичных направлений в области авиационно-космического сегмента и авиации», — указал министр, заметив, что по этому вопросу на представителей России уже вышла одна арабская компания. «Сейчас речь идет о приобретении первых двух самолетов Sukhoi Superjet», — добавил Мантуров, заметив, что это, по его мнению, «хорошее начало».

Свой лимузин проекта «Кортеж» президент России Владимир Путин в июне показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну. Впервые российский лидер воспользовался этим автомобилем во время своей инаугурации 7 мая.