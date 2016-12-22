Производители увидели риск падения спроса на продукты из-за повышения НДС

Повышение НДС и рост потребительских цен могут привести к тому, что россияне снова начнут экономить на продуктах. Первыми о рисках сокращения спроса предупредили производители мяса, молока и безалкогольных напитков

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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к снижению спроса на продукты питания, считают производители продуктов. О том, что мера по повышению налога будет негативной как для производителей, так и для потребителей, предупредил один из крупнейших производителей мяса в России — группа «Русагро».

Повышение налога Правительство 14 июня одобрило повышение базовой ставки НДС с 18 до 20%. Увеличение налога произойдет с 1 января 2019 года. Но для социально значимых продуктов правительство решило сохранить льготы. Так, для продуктов питания льготная ставка останется прежней — 10%, а на их экспорт — нулевой.

В сообщении «Русагро» говорится, что компания считает для себя меру по увеличению НДС негативной. Это приведет к росту потребительских цен через инфляцию, что в свою очередь окажет давление на покупательскую способность и приведет к снижению реальных доходов населения, предупреждают в «Русагро». По данным Росстата, рост реальных доходов населения резко замедлился уже в мае: по сравнению с маем прошлого года они выросли только на 0,3%.

Хотя потребители обычно экономят на продуктах питания в последнюю очередь, в «Русагро» не исключают «сокращения спроса на такие продукты, как мясо, в частности [на] свинину».

Повышение НДС затронет всю цепочку производства мясной продукции: например, увеличится стоимость необходимых препаратов и премиксов, транспортных и логистических услуг, указывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он сомневается, что в текущей ситуации производители смогут переложить повышение НДС на плечи потребителей, и указывает, что значительная часть населения будет вынуждена экономить, в том числе на продуктах питания, и потребление определенных товаров снизится. После начала кризиса в ​2014–2015 годах потребление мяса и мясопродуктов в России снизилось с 75 кг до примерно 70 кг на человека в год, экономили в первую очередь на говядине, указывает Юшин. Потребление восстановилось только в 2016-м и с тех пор растет: в этом году оно может превысить планку 76 кг на человека.

Меньше есть, пить и покупать

Опасения производителей мяса разделяют и представители других отраслей пищевой промышленности. Повышение налога может повлиять на рост розничных цен, а учитывая, что доходы и покупательская способность россиян в последние годы не растут, потребители могут сократить покупки, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его мнению, замещать будут в первую очередь дорогие продукты: например, говядину и свинину — курицей, а молоко, масло и сыр — продукцией с добавлением растительных жиров. Потребление рыбы, шоколада и свежих фруктов также сократится, а вот хлеба — наоборот, может увеличиться, добавляет Востриков.

Повышение НДС может негативно сказаться и на уровне потребления молочной продукции населением с наиболее низкими доходами, говорит представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. По данным союза, домохозяйства с высокими доходами потребляют в два раза больше молочной продукции, чем с низкими, — 330 против 160–170 кг в пересчете на молоко в год. Тенденция к восстановлению спроса на молочную продукцию (в первом квартале он вырос на 1% к прошлому году без учета сухого молока) может быть «нивелирована из-за роста себестоимости продукции», указывает представитель Союзмолока. Отрасль находится на этапе серьезного инвестиционного роста, и все эти инициативы — и по повышению НДС, и по импортной пошлине, и по системе «Меркурий» — не самые своевременные, считают в союзе.

Влияние повышения НДС на спрос отмечают и производители безалкогольных напитков. Эти напитки относятся к продуктам «эмоционального потребления», уточняет президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, и спрос на них эластичен. Сейчас индустрия балансирует на грани рентабельности, и любая дополнительная нагрузка «чувствительна для рынка», говорит он. Спад продаж из-за снижения потребительской активности почувствуют в первую очередь субъекты малого и среднего предпринимательства, на которых приходится 90% от общего количества компаний индустрии и порядка 50% от объемов производства, отмечает Новиков.

Не поддерживают повышение НДС и ретейлеры. Усиление налоговой нагрузки на фоне стагнации доходов населения, низкой покупательной способности, острой конкуренции на рынке розничной торговли и снижающейся рентабельности бизнеса создает «существенные риски для здорового экономического развития ретейла», отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли.

Потребительский спрос достаточно чувствителен к разным шокам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. В 2015 и 2016 годах, когда наблюдался резкий рост цен, а доходы населения падали, потребитель менял модель поведения: переходил от потребления к сбережениям, выбирал товары первой необходимости вместо товаров длительного пользования, отказывался от дорогих продуктов — фруктов, овощей, мяса — в пользу удержания нормы потребления базовых — картошки, хлеба и молока. К потребительской модели поведения россияне начали переходить только в этом году, говорит аналитик. Увеличение НДС, безусловно, окажет влияние на рост инфляции, но этот и другие текущие факторы не будут шоком, который может затормозить потребителя и заставить его вернуться к сберегательной модели, считает Крылова. По прогнозам аналитика Промсвязьбанка, на конец года индекс потребительских цен поднимется к 3,9% год к году, что является крайне низким уровнем.