Reuters узнал, что UniCredit ищет за рубежом покупателей бизнеса в России

По данным Reuters, UniCredit начала рассматривать претендентов на российский бизнес из Китая и Индии. Ранее FT сообщала, что группа также изучала возможность обменять свои активы в России на зарубежный бизнес российских банков

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Итальянская группа UniCredit расширила географию поиска покупателя своего российского бизнеса, сообщили источники Reuters.

По данным агентства, из-за санкций российские инвесторы не могут приобрести активы банка, поэтому UniCredit начала рассматривать кандидатов из Китая и Индии.

На фоне этого сообщения акции UniCredit выросли на 2,9%, до €10,9.

РБК направил запрос в ЮниКредит Банк и в итальянскую UniCredit.

В середине мая FT сообщила, что UniCredit изучает возможность обменять свои активы в России на зарубежный бизнес российских банков. Между тем группа продолжила переговоры по продаже бизнеса в России с несколькими не попавшими под санкции организациями, однако каких-то соглашений на тот момент достигнуто не было. По данным издания, в числе претендентов на покупку был «Интеррос» Владимира Потанина, но UniCredit отказалась от сделки из-за невыгодных условий.

В России ЮниКредит Банк входит в список системно значимых. Он занимает 13-е место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и 10-е место по капиталу (210,4 млрд руб.).

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В середине марта UniCredit сообщила, что рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков. В первом квартале на покрытие возможных убытков в стране банк зарезервировал €1,23 млрд.