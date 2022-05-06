«Коммерсантъ» узнал об иске прокуратуры к братьям Магомедовым на $750 млн

По данным ведомства, замороженные на счатах средства от продажи Новороссийского морского торгового порта лолжны быть изъяты, поскольку изначально имели «криминальное происхождение»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генпрокуратура подала иск на рекордные $750 млн к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По данным газеты, прокуратура намерена конфисковать деньги, вырученные братьями от продажи акций Новороссийского морского торгового порта и размещенных на счете в Сбербанке, где они были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года.

В надзорном ведомстве полагают, что средства должны быть изъяты, поскольку изначально имели «криминальное происхождение» в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.

С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), в Хамовнический суд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев. Дело будет рассматривать судья Татьяна Перепелкова.

Представители ответчиков от комментариев для «Коммерсанта» отказались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями.

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Братьев Магомедовых арестовали весной 2018 года. Следствие считает, что совладельцы группы «Сумма» создали преступное сообщество, которое действовало с 2010 по 2016 год, а его структурными подразделениями руководили доверенные лица бизнесменов Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали юрлица, которые входили в состав своей группы, уточняли в СК. В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества братьев на 45 млрд руб.



В деле, которое следственный департамент МВД расследует уже более двух лет, около 830 томов и 1092 свидетеля. Магомедовым вменяется создание организованного преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК). Магомеду Магомедову дополнительно вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — у него дома нашли несколько пистолетов, в том числе золотых, и патроны.



На заседании суда в апреле прошлого года братья свою вину не признали. Бизнесмены назвали обвинение ложью и нелепицей и добавили, что из-за их ареста бюджет ежегодно недосчитывается 20–40 млрд руб. налогов