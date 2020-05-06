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Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Формирование «Нацпроектстроя» — совместного предприятия ВЭБа и Аркадия Ротенберга в области строительства инфраструктуры — должно завершиться в 2021 году
Рубен Аганбегян
Рубен Аганбегян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сроки формирования активов совместного предприятия ВЭБа и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» — 2020–2021 годы. Об этом в интервью РБК заявил Рубен Аганбегян, который в конце февраля возглавил «Нацпроектстрой».

По словам Аганбегяна, у совместного предприятия будет три основных направления — строительство автодорог, мостов, взлетно-посадочных полос, объектов энергетики и железных дорог.

«Мы надеемся, что текущая ситуация не помешает нам достаточно большую часть активов сформировать в этом году. Мы планируем осенью сформировать активы в области строительства дорог и мостов. До конца года мне хотелось бы уже иметь ясность [по этому направлению] и также продвинуться по строительству в энергетике», — сказал глава «Нацпроектстроя».

Линейка активов в области строительства дорог и мостов будет создаваться на базе группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры) Аркадия Ротенберга, объектов энергетики — на базе «ТЭК Мосэнерго», которая принадлежит сыну Ротенберга Игорю.

Аганбегян — РБК: «У нас мандат на развитие и в хорошее время, и в кризис»
Бизнес
Рубен Аганбегян

Для строительства железных дорог «Нацпроектстрой» намерен получить активы главного подрядчика РЖД — группы «1520», подконтрольной Алексею Крапивину, сыну советника экс-главы монополии Владимира Якунина. «По [вхождению в «Нацпроектстрой»] активов в сфере железных дорог мы находимся на ранней стадии, но там тоже хочется прогресс сделать в этом году», — сказал Аганбегян. В отличие от «Мостотреста» и «ТЭК Мосэнерго» с владельцами группы «1520» «формально» не подписаны никакие документы.

Еще одно обстоятельство, мешающее присоединению этих активов, — уголовное дело в отношении бывшего совладельца группы «1520» Валерия Маркелова, которого в конце 2018 года арестовали по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Такие «юридические риски», безусловно, есть, признал Аганбегян: «Соответственно, этим нужно заниматься и оценивать ситуацию». «Несмотря на эти обстоятельства, мы должны двигаться максимально, насколько это возможно, быстро и сформировать такую компанию в 2020–2021 годах», — заключил он.

ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года. Оставшиеся акции (14%) получит профильный инвестор, в отношении которого отсутствуют санкционные риски, говорил один из них. Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета». Госкорпорация инвестирует в СП до 50 млрд руб., но итоговый размер вклада будет зависеть от оценки активов, которые внесет второй крупнейший акционер — Аркадий Ротенберг. «ВЭБ внесет столько денег, во сколько будут оценены активы [партнера]», — подчеркнул Аганбегян.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Аркадий Ротенберг, ВЭБ, Аганбегян
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