Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Формирование «Нацпроектстроя» — совместного предприятия ВЭБа и Аркадия Ротенберга в области строительства инфраструктуры — должно завершиться в 2021 году

Рубен Аганбегян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сроки формирования активов совместного предприятия ВЭБа и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» — 2020–2021 годы. Об этом в интервью РБК заявил Рубен Аганбегян, который в конце февраля возглавил «Нацпроектстрой».

По словам Аганбегяна, у совместного предприятия будет три основных направления — строительство автодорог, мостов, взлетно-посадочных полос, объектов энергетики и железных дорог.

«Мы надеемся, что текущая ситуация не помешает нам достаточно большую часть активов сформировать в этом году. Мы планируем осенью сформировать активы в области строительства дорог и мостов. До конца года мне хотелось бы уже иметь ясность [по этому направлению] и также продвинуться по строительству в энергетике», — сказал глава «Нацпроектстроя».

Линейка активов в области строительства дорог и мостов будет создаваться на базе группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры) Аркадия Ротенберга, объектов энергетики — на базе «ТЭК Мосэнерго», которая принадлежит сыну Ротенберга Игорю.