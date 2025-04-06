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Суды отменили штраф «Аэрофлоту» за ввоз 4 кг хамона из ЕС

Хамон доставили в Москву в декабре 2021 года, он предназначался двум россиянам. Таможня оштрафовала «Аэрофлот» из-за отсутствия ветеринарного сертификата. Компания оспорила решение — без него можно ввозить до 5 кг товара
Фото: Diego Lezama / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Diego Lezama / imagebroker.com / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отменили постановление Шереметьевской таможни, которая оштрафовала «Аэрофлот» на 50 тыс. руб. за ввоз из Германии 4 кг хамона. Согласно картотеке, решение было вынесено 16 января, внимание на него обратило «РИА Новости».

Хамон, предназначенный двум россиянам, отправила транспортная компания, «Аэрофлот» доставил его в Москву в конце 2021 года. Таможня зарегистрировала декларацию на экспресс-грузы, но не получила ветеринарный сертификат на товар и оштрафовала авиакомпанию.

Перевозчик оспорил решение, сославшись на норму, что без сертификата можно ввозить продукты в заводской упаковке в количестве до 5 кг на одного пассажира «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза». Сначала суды признали решение законным. Они учли справку таможни, в которой говорилось о зафиксированных в ЕС вспышках чумы свиней в период с начала 2021 по апрель 2022 года.

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Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прошлой осенью арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Инстанция указала, что таможня не предоставила сведений о нарушении заводской упаковки хамона и/или доказательств «неблагополучия в эпизоотическом отношении государства-производителя и государства вывоза указанной продукции».

При новом рассмотрении суды пришли к выводу, что «Аэрофлот» оштрафовали незаконно. При таможенном оформлении заявитель принял «все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества», говорится в решении.

Весной 2022 года сервис доставки грузов и документов СДЭК пожаловался в прокуратуру, СК и ФТС из-за задержания грузов некоторых своих клиентов на таможне в аэропортах Москвы, в частности хамона из Испании и товаров из китайского интернет-магазина. Генпрокуратура начала проверку, после чего ввоз и вывоз товаров был возобновлен, но «с задержками и дополнительными запросами», рассказывали в компании.

В начале 2025 года Россельхознадзор запретил ввозить продукцию животноводства из ЕС из-за распространения ящура, у некоторых туристов на границе конфисковали молочные и мясные продукты.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Аэрофлот шереметьевская таможня штраф хамон Германия Евросоюз
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СДЭК сообщил о проверках в аэропортах из-за посылок с хамоном
Бизнес
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура
Экономика
Россельхознадзор запретил ввоз племенных свиней из-за ящура в Германии
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