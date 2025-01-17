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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Россельхознадзор с 20 января запрещает ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства из Евросоюза из-за распространения ящура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что ограничительные меры, принятые Европейской комиссией, оказались недостаточными. Распространение ящура угрожает населению Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов, добавили в ведомстве.

«Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина — Польша — Германия», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор запретил ввоз племенных свиней из-за ящура в Германии
Общество

Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о первой с 1988 года вспышке ящура. Заболевание обнаружили у буйволов в земле Бранденбург. До этого последний случай ящура был зарегистрирован на территории ЕС в 2011 году.

Спустя несколько дней после этого заявления Россельхознадзор запретил ввоз племенных свиней из-за ящура в Германии. Тогда причиной болезни в ведомстве назвали «деградацию ветеринарного надзора на внешних границах, в том числе с Украиной, и увеличение миграционных потоков из стационарно неблагополучных по заразным болезням животных стран Африки и Ближнего Востока».

С 15 января Белоруссия ограничила поставки животноводческой продукции немецкого происхождения.

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Теги
Россельхознадзор ящур Евросоюз
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