Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура
Россельхознадзор с 20 января запрещает ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства из Евросоюза из-за распространения ящура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там пояснили, что ограничительные меры, принятые Европейской комиссией, оказались недостаточными. Распространение ящура угрожает населению Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов, добавили в ведомстве.
«Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина — Польша — Германия», — говорится в сообщении.
Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о первой с 1988 года вспышке ящура. Заболевание обнаружили у буйволов в земле Бранденбург. До этого последний случай ящура был зарегистрирован на территории ЕС в 2011 году.
Спустя несколько дней после этого заявления Россельхознадзор запретил ввоз племенных свиней из-за ящура в Германии. Тогда причиной болезни в ведомстве назвали «деградацию ветеринарного надзора на внешних границах, в том числе с Украиной, и увеличение миграционных потоков из стационарно неблагополучных по заразным болезням животных стран Африки и Ближнего Востока».
С 15 января Белоруссия ограничила поставки животноводческой продукции немецкого происхождения.
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