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У туристов на границе начали конфисковывать хамон и сыр из ЕС

В Российском союзе туриндустрии предупредили о конфискации мясных продуктов ЕС
Туристам не грозят штрафы за ввоз молочной и мясной продукции из ЕС, однако ее могут конфисковать — зафиксированы единичные случаи, сообщили в РСТ. 17 января Россельхознадзор объявил о запрете на нее из-за распространения ящура
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На границе России были единичные случаи конфискации молочных и мясных продуктов из Европейского союза, туристам не грозят штрафы в таких ситуациях, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Понятно, что люди привыкли привозить из-за границы в качестве сувениров конфеты, сыр, хамон и т.д., но сейчас надо быть внимательным, заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов», — заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Как уточнил вице-президент РСТ Георгий Мохов, конфискованные продукты подлежат уничтожению, сама процедура оформления соответствующего протокола длительная. «Если же продукты, приобретенные в Европе, обнаружат во время пересадки, например в Стамбуле, могут предложить их просто оставить или съесть — чтобы не оформлять изъятие, — сказал он. — Если уж очень хочется привезти деликатесов, лучше приобретать сыры и колбасы в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС».

17 января Россельхознадзор запретил ввозить продукцию животноводства из ЕС из-за распространения ящура — острого вирусного заболевания, которому наиболее часто подвержены крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы и олени. Его передача человеку возможна через молоко и мясо переболевших животных. Среди симптомов ящура — специфические высыпания, поражение слизистых оболочек, расстройства желудка. При неосложненном течении ящур у человека продолжается около двух недель, при наличии осложнений (встречаются редко и связаны с повторным инфицированием) — до 20–30 дней.

Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура
Экономика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images
В Россельхознадзоре объяснили вспышку заболевания «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции» через Украину по территории ЕС. Наиболее вероятным путем его возникновения там назвали маршрут Украина — Польша — Германия.

В январе Германия уведомила Всемирную организацию здоровья животных о первой с 1988 года вспышке ящура. Вирус обнаружили у буйволов в земле Бранденбург.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Россельхознадзор Европейский Союз конфискация мясная продукция молочная продукция ящур
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