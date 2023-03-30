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Google обвинила Microsoft в нечестной конкуренции из-за облачных сервисов

Google обвинила Microsoft в нечестной конкуренции из-за облачных технологий
Google обратилась в антимонопольные органы Европейского союза с жалобой на антиконкурентное поведение Microsoft. Google считает, что продукты Microsoft затрудняют их клиентам использование облачных сервисов других провайдеров
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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Google обвинила Microsoft в антиконкурентных методах из-за облачных технологий, сообщает Reuters со ссылкой на комментарий вице-президента Google Амита Завери.

«У Microsoft определенно очень антиконкурентная позиция по облачным технологиям. Они используют свое доминирующее положение на локальном рынке, а также Office 365 и Windows, чтобы связать [свою облачную платформу] Azure и остальные облачные сервисы и усложнить клиентам выбор», — сказал Завери. По его словам, из разговоров с клиентами компании Google понимает, что условия лицензионных соглашений и ценовая политика других компаний устроены таким образом, что затрудняют им работу с продуктами других провайдеров облачных услуг.

Те небольшие компании, которые больше всего жалуются, Microsoft покупает, связывая их таким образом со своей компанией, но свою политику в отношении продуктов других поставщиков корпорация никак не меняет, заявил Завери.

Он добавил, что Google призвала антимонопольные органы Европейского союза внимательно изучить ситуацию. При этом Завери отрицает, что это связано с интересами самой компании Google. По его словам, дело в том, как устроены сами «облака», смысл существования которых в том, чтобы клиенты могли запускать свое программное обеспечение в любом месте «гораздо более простым способом».

Еврокомиссия отказалась от комментариев агентству.

Между облачными сервисами Google, Amazon и Microsoft существует острая конкуренция, поясняет Reuters. Ниша облачных сервисов привлекает все более пристальное внимание регулирующих органов в США и Великобритании из-за доминирования на этом рынке нескольких крупных игроков, в число которых как раз входят Google и Microsoft.

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Согласно данным о доле крупных компаний на рынке облачных сервисов, опубликованным в блоге Microsoft в прошлом году, компания получает примерно 20% от глобальных доходов от облачных сервисов. На первом месте — компания Amazon, которая получает примерно 33% этих доходов. Google, в свою очередь, занимает третье место с долей примерно в 10%.

Отвечая на запрос Reuters по поводу претензий Google, Microsoft сослалась на заявление президента Брэда Смита о том, что компания «занимает «здоровую вторую позицию, когда речь идет об облачных сервисах, с долей рынка чуть более 20%». В компании также заявили, что привержены принципам European Cloud Community (Европейское сообщество облачных технологий) и его успеху.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
облачные технологии Google Microsoft конкуренция монополия
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