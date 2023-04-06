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Бизнес ,  
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Основатель Softline объявил о выходе из бизнеса и продаже компании

Основатель Softline Игорь Боровиков выйдет из бизнеса и продаст компанию
Softline купит управляющая компания «ТЕТИС Кэпитал», сделка будет завершена до конца апреля. Основатель Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров
Игорь Боровиков
Игорь Боровиков (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров компании, саму компанию планирует приобрести управляющая компания ООО «ТЕТИС Кэпитал». Об этом говорится в сообщении Softline, поступившем в РБК.

«Были достигнуты принципиальные договоренности о продаже 100% Softline фонду под управлением независимой Управляющей компании ООО «ТЕТИС Кэпитал», — говорится в сообщении компании.

Сделку, которая подразумевает продажу 100% Softline, планируют завершить до 30 апреля этого года.

В компании рассчитывают, что изменение структуры собственности компании будет способствовать росту бизнеса и достижению стратегических целей Softline.

Боровиков заявил, что передает компанию «с легким сердцем и с уверенностью в успехе». По его словам, после ухода из компании он планирует сосредоточиться на новых инвестпроектах и личной жизни.

Группа компаний Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в России в ней работают 4600 сотрудников в 25 представительствах.

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Компания была основана в 1993 году и изначально фокусировалась на продаже лицензий на программное обеспечение, в первую очередь Microsoft. Помимо этой компании в списке основных партнеров также значатся Adobe, Amazon Web Services (AWS), Apple, Cisco, Dell Technologies, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, IBM и Oracle. Softline работает в том числе в Индии, Бразилии, Малайзии, Вьетнаме, Колумбии и др.

В 2021 году компания провела IPO на Лондонской бирже, штаб-квартира глобальной компании Softline Global располагалась в Лондоне. По его итогам Softline удалось привлечь $400 млн, капитализация составила $1,5 млрд.

После начала военной операции на Украине глобальный бизнес Softline разделили: российский бизнес группы отошел основателю Игорю Боровикову за символический $1. Международный бизнес Softline — Softline Global — теперь работает под брендом NOVENTIQ, а Softline Russia является отдельным и независимым от основной группы предприятием со штаб-квартирой в Москве.

ООО «ТЕТИС Кэпитал» — управляющая компания, зарегистрированная в Москве. Основным направлением является деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Softline Игорь Боровиков продажа
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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