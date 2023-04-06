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Бизнес ,  
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В Норвегии сообщили, что считают нерентабельным строить газопроводы в ЕС

NYT: Норвегия не будет строить новые газопроводы в Европу из-за медленной окупаемости
На фоне энергокризиса Норвегия нарастила поставки газа и сейчас занимает около трети рынка ЕС. Однако в норвежском операторе Aker BP считают, что стране не надо строить новые трубопроводы, поскольку затраты на них долго окупаются
Фото: akerbp.com
Фото: akerbp.com

Норвегия, которая в прошлом году стала вместо России основным поставщиком природного газа в Евросоюз, вряд ли значительно нарастит поставки в будущем, заявил The New York Times генеральный директор норвежской нефтегазовой компании Aker BP Карл Джонни Херсвик.

Он сообщил, что Норвегия может ненамного увеличить транспортировку нефти и газа по своей сети трубопроводов выше текущей. Херсвик также высказал сомнение, что страна построит новые нефте- и газопроводы в Европу. Чтобы окупить такие затраты, потребуется около 20 лет эксплуатации, пояснил глава компании.

NYT напоминает, что в прошлом году, на фоне энергокризиса в Европе, правительство Норвегии санкционировало дополнительную добычу газа. Результатом стало восьмипроцентное увеличение добычи газа в 2022 году, что позволило стране поставлять около трети топлива, потребляемого в ЕС.

В то же время, по данным газеты, рекордная добыча газа, а также большое количество гидроэлектростанций не защитили норвежцев от стремительного роста цен на электроэнергию. Владелец фирмы по производству запчастей для нефтяных установок Smed T. Kristiansen Кристиансен Свейн уточнил NYT, что за год цены выросли примерно в четыре раза.

Доходы Осло от продажи энергоресурсов в прошлом году значительно возросли. В частности, налог на нефть составил 884 млрд норвежских крон (более 6 трлн руб. по курсу ЦБ на момент публикации) — в три раза больше, чем в 2021 году (тогда было 296 млрд, более 2 трлн руб.). Доходы от лицензий на месторождения нефти и газа также выросли почти в три раза относительно показателя 2021-го и составили около $50 млрд (почти 4 трлн руб.). Часть сверхдоходов страна обещала направить на помощь Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Норвегия Россия ЕС санкции нефтепровод газопровод
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