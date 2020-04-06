АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

В ассоциации предлагают вместо денег выдавать гражданам депозитные сертификаты. С ними можно будет выбрать тур в будущем, после восстановления туристических направлений

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ассоциация туроператоров России направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги. В организации считают, что такая мера в сложившихся условиях поможет компаниям избежать банкротства.

Гражданам, которые в результате не получат деньги за ранее оплаченные услуги, АТОР предлагает выдать депозитный сертификат, который подтвердит сохранение средств у туроператора и позволит в будущем выбрать любой тур или услугу из ассортимента на сумму первоначального платежа.

В АТОР сослались на зарубежный опыт. Там указали, что, например, в Германии и Франции власти согласились разрешить туроператорам в течение 18 месяцев рассчитаться с потребителями за аннулированные туры (в случае с Германией и за аннулированные авиабилеты).

«Только перенос сроков туров позволит запустить работу после восстановления туристических направлений», — заявили в АТОР, объяснив, что значительные средства туроператоров были уже перечислены зарубежным компаниям в преддверии летнего сезона. В случае же массовых судебных исков давление на компании увеличится многократно.