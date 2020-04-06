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АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

В ассоциации предлагают вместо денег выдавать гражданам депозитные сертификаты. С ними можно будет выбрать тур в будущем, после восстановления туристических направлений
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ассоциация туроператоров России направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги. В организации считают, что такая мера в сложившихся условиях поможет компаниям избежать банкротства.

Гражданам, которые в результате не получат деньги за ранее оплаченные услуги, АТОР предлагает выдать депозитный сертификат, который подтвердит сохранение средств у туроператора и позволит в будущем выбрать любой тур или услугу из ассортимента на сумму первоначального платежа.

В АТОР сослались на зарубежный опыт. Там указали, что, например, в Германии и Франции власти согласились разрешить туроператорам в течение 18 месяцев рассчитаться с потребителями за аннулированные туры (в случае с Германией и за аннулированные авиабилеты).

«Только перенос сроков туров позволит запустить работу после восстановления туристических направлений», — заявили в АТОР, объяснив, что значительные средства туроператоров были уже перечислены зарубежным компаниям в преддверии летнего сезона. В случае же массовых судебных исков давление на компании увеличится многократно.

«Победа» через год вернет деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы
Общество

Такое предложение ранее озвучивал президент ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости». Он призывал «неординарно действовать в нестандартной ситуации» и заморозить внесенные туристами деньги. «Если туроператор вернет всем деньги сейчас, он обанкротится. И тогда никто уже ничего не получит», — аргументировал Осауленко свою позицию.

В минувшую пятницу авиакомпания «Победа» сообщила, что вернет деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы до 1 июня 2021 года. В лоукостере при этом отметили, что до этой даты невозвращенные деньги можно будет потратить на любые другие билеты авиакомпании.

Опрошенные РБК юристы ранее указывали, что зарубежные авиакомпании теоретически могут не возвращать деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии. Однако в этом случае они должны предложить пассажирам альтернативу — перебронировать рейс или предоставить ваучер на будущую поездку.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: АТОР
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