Генпрокуратура попросила изъять активы бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Иск подан к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» Кириллу Селезневу и Алексею Митюшову. Генпрокуратура уже подавала иск к экс-главе «Газпром энерго» Митюшову и просила обратить в доход государства восемь компаний

Кирилл Селезнев (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства активы бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева, Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой.

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в телеграм-канале, Фрунзенский районный суд города зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к Селезневу, Митюшову и Симаковой.

Среди ответчиков значатся также ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит — строительные решения».

Истец просит суд обратить в доход государства 100% акций и долей в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит — строительные решения» и других компаний.

«Иск принят к производству. Назначено предварительное судебное заседание», — написала Лебедева.

Как пояснила она в разговоре с «РБК Петербург», ответчики, по мнению Генпрокуратуры, получили доступ к акциям и долям в ряде компаний коррупционным способом.

Селезнев — генеральный директор ООО «РусХимАльянс», больше 15 лет входил в правление «Газпрома» и возглавлял «дочку» монополии «Газпром межрегионгаз». В январе 2019 года советник Селезнева в «Межрегионгазе» Рауль Арашуков был арестован по делу о хищении газа на сумму более 31 млрд руб. В апреле того же года Селезнев покинул «Газпром», после чего возглавил «РусХимАльянс» — СП «Газпрома» с «Русгаздобычей», которое занимается строительством газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (Ленинградская область). Митюшов — бывший глава «Газпром энерго», однокурсник Селезнева. Симакова, по данным СПАРК, вместе с Матюшовым владеет 49,9% ООО «Стратегия».

В январе Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Митюшову и потребовала обратить в доход государства восемь предприятий. Они, как решило ведомство, были приобретены в результате недействительных сделок. Речь идет об АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Техцентр», ООО «Салаватский катализаторный завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «РемЭнергоМонтаж». Ответчиками также указаны ООО «Корпоративный центр» и ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст».

Митюшов — уроженец Киева, окончил Балтийский государственный технический университет, после чего в течение десяти лет работал в дочерних компаниях «Газпрома». В 2007 году он возглавил «Газпром энерго». Митюшов стал покидать посты во всех структурах компании в 2012–2014 годах и занялся строительным бизнесом на базе бывших активов. В частности, в 2013-м купил «Салаватнефтехимстрой», а в 2016-м — «Нефтехимремстрой», которые продолжили получать подряды «Газпрома». «Салаватнефтехимремстрой» объединил в себе Завод строительных материалов и конструкций, «Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой», «РемЭнергоМонтаж», РМЗ и «Салаватнефтемаш». В 2019 году Митюшов продал 100-процентную долю в компании московскому «Меркури Кэпитал Траст».

«Коммерсантъ» со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева писал, что экс-глава «Газпром энерго», у которого есть гражданство Литвы и вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое значение. С 2023 года он находится в розыске по делу о мошенничестве из-за хищения средств «Газпром нефтехим Салават». Арбитражный суд Башкирии в январе арестовал по иску Генпрокуратуры все активы Митюшова.

В феврале экс-глава «Газпром энерго» не смог добиться снятия ареста с компаний. Однако в марте арбитраж Башкирии отменил обеспечительные меры в отношении ООО «Ремонтно-механический завод», сообщал «РБК Уфа».