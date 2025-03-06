Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта»

Американского акционера производителя тушенки «Главпродукт» обвиняют в выводе более 1,3 млрд руб. на счета в JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления», а также в попытках блокировать работу временной администрации

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт». Карточка дела опубликована в картотеке арбитражных дел.

Соответчиками указаны акционер группы «Главпродукт» Леонид Смирнов и Universal Company 2000. Исковое заявление от заместителя генпрокурора поступило 5 марта, дата заседания пока не назначена.

В середине октября 2024 года компании группы «Главпродукт» (выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку) были переданы президентом Владимиром Путиным во временное управление Росимуществу.

«Генпрокуратура выявила факты посягательства на экономический суверенитет России со стороны резидентов США — Леонида Смирнова и иностранных компаний Universal Cоmpany 2000, Universal Beverage Cоmpany», — говорит источник РБК, знакомый с содержанием иска, и подтверждает другой, осведомленный о содержании представленных истцами доводов.

«Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании решили в обход действующих законодательных ограничений вывести за границу финансовые активы ГК «Главпродукт», говорит один из источников, отмечая, что «с 2022 по 2024 год в иностранной валюте на счета в американском банке JPMorgan Chase были выведены деньги компаний из периметра группы «Главпродукт» на общую сумму около 1,38 млрд руб. под видом распределения чистой прибыли».

«С целью придания видимости законности и уклонения от использования и зачисления денег на счета типа С ответчики искусственно раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате прибыли. Эти действия направлены на скрытый от общества и завуалированный от контролирующих органов вывод финансовых активов за границу в обход установленных законодательством ограничений», — отмечает источник, знакомый с доводами, представленными в иске, добавляя, что после передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации». «Для этого на электронную почту работников ГК «Главпродукт» он направил письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать деятельности Росимущества и назначенному государством управляющему», — рассказал он.

Вывод денег за границу объективно исключает возможность их принудительного взыскания, говорит один из источников РБК, и «единственным способом восстановления нарушенных прав государства является изъятие в соответствии с ч. 1 ст. 237 ГК принадлежащих иностранным компаниям активов».

Смирнов ранее рассказывал РБК, что рисков для обеспечения продовольственной безопасности компания не представляла, поскольку не намеревалась покидать российский рынок, не снижала объемы выпуска, не закрывала заводы и поднимала зарплату.

«Мы ориентировались на слова президента Владимира Путина: если вы не уходите, мы вас будем принимать как своих. У нас продолжались инвестиции, работа, развитие. Заказы, которые нам поступали, мы всегда выполняли», — утверждает акционер. По словам Смирнова, он не планировал продавать бизнес в России, «хотя на бизнес могут быть и интересанты».

Согласно указу президента о переводе актива под временное управление, как подчеркнула Universal Beverage Company, не предполагается смена собственности: временный управляющий не становится владельцем имущества и не может им распоряжаться. Однако у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники: так, в качестве владельца акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт» им указано Росимущество.

В январе Universal Beverage Company подала иск к Росимуществу и потребовала признать недействительным передачу своих активов. Суд отказал компании в принятии обеспечительных мер, следующее заседание запланировано на 11 марта.

Кроме того, в картотеке числятся еще три иска от Universal Beverage Company, в которых ответчиками указан «ВТБ Регистратор». Заседания по ним пройдут 19 и 20 марта, а также 14 апреля.

Чем известен «Главпродукт»

Группа «Главпродукт» — крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России. У него три завода, а в портфеле более 500 наименований продукции. Помимо тушеного мяса и молочных консервов компания выпускает паштеты, овощные и фруктовые консервы, приправы и соусы, маслины и оливки, каши и готовые блюда (например, плов, тефтели, голубцы и борщ), шпроты, балтийскую кильку и другие рыбные консервы.

«Главпродукт» был основан в 1999 году. Основатель группы, гражданин США Леонид Смирнов, родился в СССР. В 1970-х переехал в США, где изучал маркетинг и начал заниматься бизнесом — продавать недвижимость. В 1990-х вернулся в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем консервов.

Смирнов — единственный бенефициар группы компаний «Главпродукт», говорил РБК представитель Universal Beverage Company в России. Из данных ЕГРЮЛ (по состоянию на 21 декабря 2024 года) следует, что американской Universal Beverage Company принадлежит российское ООО «Промсельхозинвест». Эта компания указана владельцем 100% АО «Главпродукт» и АО «Верховский молочно-консервный завод», у которых после введения временного управления сменился собственник. У АО «Орелпродукт» учредители не заявлены, но ранее 79,45% компании принадлежало АО «Главпродукт».

В 2007 году сообщалось, что Смирнов уехал из России. Тогда против руководителей предприятий «Главпродукта» было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Смирнов, которого, как сообщал «Коммерсантъ», не было в числе обвиняемых и подозреваемых, после первых обысков выехал в Германию, откуда и руководил работой предприятий. Отъезд не влиял на развитие бизнеса, утверждал сам предприниматель.

На долю «Главпродукта» в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил РБК Смирнов в декабре 2024 года. Покупатели консервов «Главпродукта» — коммерческие структуры, компания не работала с государственными заказами, утверждал он.