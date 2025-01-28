«Коммерсантъ» раскрыл суть иска Генпрокуратуры к Митюшову

Экс-глава «Газпром энерго», у которого есть гражданство Литвы и вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое значение, считает ведомство

Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% акций или долей восьми компаний, которые создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават» (входит в структуру ПАО «Газпром»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.

По данным ведомства, бенефициаром этих компаний является экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов. С 2023 года он находится в розыске по обвинению в хищениях средств «дочки» «Газпрома». Митюшов (у него есть гражданство Литвы и вид на жительство в Испании) фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое значение, считает истец.

Ответчиками, помимо самого Митюшова, выступают компании «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр». Третьими лицами в иске указаны ФАС, Центробанк, а также 11 юридических лиц, включая «Газпром нефтехим Салават», и восемь занимающихся его обслуживанием предприятий. Это ООО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», OAO «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». Их Генпрокуратура и просит обратить в доход государства в иске к экс-главе «Газпром энерго». По мнению ведомства, эти компании были приобретены в результате недействительных сделок. Об иске РБК писал 25 января.

С 2007 по 2012 год Митюшов занимал должность директора ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий «Газпрома». Он использовал свое положение «для получения информации о корпоративной, финансовой и хозяйственной деятельности ПАО, а также о его технологических потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности». Чтобы скрыть статус иностранного резидента, сам бизнесмен в скупке активов не участвовал, а использовал для этого подконтрольные ему структуры — в частности, компании «Корпоративный центр» и «Управляющая компания «Меркури кэпитал траст». Таким образом, он стал владельцем акций или долей восьми предприятий.

В Генпрокуратуре настаивают, что ни одна из заключенных с 2015 по 2020 год сделок не была согласована правительственной комиссией и ФАС, и просят признать их ничтожными. Митюшов «может причинить непоправимый вред имущественному комплексу компаний либо привести к остановке их производственной деятельности, а заодно и «обеспечить передачу конфиденциальной информации иностранным спецслужбам», следует из иска.

Кроме того, в 2022 году против него было возбуждено дело о мошенничестве из-за хищении средств «Газпром нефтехим Салавата», в феврале 2023-го он был объявлен в международный розыск.

24 января Арбитражный суд Башкирии арестовал по иску Генпрокуратуры все активы экс-глава «Газпром энерго».