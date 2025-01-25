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Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Митюшову

Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову и потребовала обратить в доход государства восемь промышленных предприятий. Их приобрели в результате недействительных сделок, считают в ведомстве
Алексей Митюшов
Алексей Митюшов (Фото: Квадра Медиа / PhotoXPress)

Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову с требованием взыскать в доход государства акции и доли ряда промышленных предприятий в Башкирии в качестве последствия недействительных сделок, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам, надзорное ведомство требует национализировать:

  • АО «Салаватнефтемаш»;
  • АО «Салаватнефтехимремстрой»;
  • ООО «Нефтехимремстрой»;
  • ООО «Ремонтно-механический завод»;
  • ООО «Техцентр»;
  • ООО «Салаватский катализаторный завод»;
  • ОАО «Подземнефтегаз»;
  • ООО «РемЭнергоМонтаж».

Генпрокуратура по первым пяти предприятиям настаивает на применении последствий недействительности ничтожной сделки в отношении решения ЗПИФ «Универсальные инвестиции» и приказа «УК «Меркури Кэпитал Траст» от мая 2020 года; по Салаватскому катализаторному заводу — договоров купли-продажи ООО «Корпоративный центр» с Мавлихановым Э.Ж. от ноября 2015 года; по «Подземнефтегазу» —  с Donway Invest Ltd от июля 2015 года, а по последним двум предприятиям с «Салаватнефтехимремстрой» от сентября 2019 года.

В качестве ответчиков в иске указаны Митюшов, принадлежащее ему ООО «Корпоративный центр», а также «УК Меркури Кэпитал Траст».

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Генпрокуратура просит привлечь к процессу в качестве третьих лиц Центробанк, ФАС, «Газпром нефтехим Салават», «Норд Капитал», «Независимую регистраторскую компанию Р.О.С.Т.», «Нефтехимремстрой», «Подземнефтегаз», «Ремонтно-механический завод», «Ремэнергомонтаж», «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод», «Салаватнефтехимремстрой» и  «Техцентр». Заседание по этому делу назначено на 18 февраля.

РБК направил запрос в «Корпоративный центр», «УК Меркури Кэпитал Траст», «Салаватнефтемаш», «Нефтехимремстрой», «Салаватнефтехимремстрой», «Салаватский катализаторный завод», «Ремонтно-механический завод», «Газпром нефтехим Салават», «Подземнефтегаз», «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», «Норд Капитал», а также пресс-службы Центробанка и ФАС.

Митюшов — уроженец Киева, окончил Балтийский государственный технический университет, после чего в течение десяти лет работал в дочерних компаниях «Газпрома». В 2007 году он возглавил «Газпром энерго». Митюшов стал покидать посты во всех структурах компании в 2012-2014 годы и занялся строительным бизнесом на базе бывших активов. В частности, в 2013-м купил «Салаватнефтехимстрой», а в 2016-м — «Нефтехимремстрой», которые продолжили получать подряды «Газпрома».

«Салаватнефтехимремстрой» объединила в себе «Завод строительных материалов и конструкций», «Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой», «РемЭнергоМонтаж», «РМЗ» и  «Салаватнефтемаш». В 2019 году Митюшов продал 100% долю в компании московскому «Меркури кэпитал траст».

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Россия Генпрокуратура Газпром иски национализация сделки
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