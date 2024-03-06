Экс-глава «Лужников» возглавил энергостроительную «дочку» «Ростеха»

Александр Пронин, бизнесмен и экс-руководитель «Лужников», возглавил «Технопромэкспорт». Компания построила ТЭС в Крыму и на Кубани и хочет расширить их из-за энергодефицита на юге России

Александр Пронин (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

«Технопромэкспорт», энергостроительную компанию «Ростеха» с проектами в Крыму и на Кубани, в середине февраля возглавил бизнесмен и бывший руководитель комплекса «Лужники» Александр Пронин, следует из данных Rusprofile.

Информацию о его назначении РБК подтвердили в «Ростехе». В госкорпорации отметили, что «Технопромэкспорт» находится «на важном этапе развития, занимается решением стратегических государственных задач в сфере энергообеспечения регионов России, наращивает участие в проектах по строительству энергетических объектов и увеличивает поставки электроэнергии».

«Корпорация нацелена на дальнейшее развитие системы энергообеспечения в стратегически важных регионах страны. Профессионализм и опыт Александра Николаевича помогут выстроить эффективную политику управления профильными активами», — прокомментировали в «Ростехе».

Чем известен Александр Пронин

Александр Пронин уже работал в периметре активов «Ростеха». Вместе с партнером он был совладельцем компании «Элекс Полюс», некогда крупнейшего столичного дилера АвтоВАЗа. В январе 2006-го стал первым вице-президентом автоконцерна — курировал корпоративный блок и разработку стратегии, в его ведении также находились переговоры о партнерстве с Renault. К ноябрю 2007-го Пронина, который тогда перешел в «Лада-Сервис», дочернее сбытовое предприятие автоконцерна, называли уже «одним из наиболее влиятельных топ-менеджеров завода». В 2010 году он стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

С 2011 по 2023 год Пронин был руководителем «Лужников». На этот период пришлось как минимум два знаковых события — чемпионат мира по легкой атлетике в 2013-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м. Чтобы использовать комплекс для этих мероприятий, пришлось выводить располагавшиеся долгое время на территории спортивного кластера торговые объекты, а также провести реконструкцию стадиона. Только в период 2014–2018 годов объем инвестиций в объекты «Лужников» (без учета строительства стадиона) составили более 10 млрд руб.

Как рассказывали источники РБК, причиной ухода Пронина с поста в «Лужниках» могло стать желание заняться собственными проектами. В частности, он совладелец Объединенной чайной компании, выпускающей чай Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», «Беседа».

Чем занимается «Технопромэкспорт»

«Технопромэкспорт» был создан еще в 1955 году и является инжиниринговой компанией в области энергетического строительства. Предприятие специализируется на таких объектах, как гидравлические, тепловые, геотермальные, дизельные электростанции, линии электропередачи и подстанции. С 2009 года ООО «ВО «Технопромэкспорт» входит в состав «Ростеха».

Самыми громкими проектами компании в последние годы стало строительство двух ТЭС в Крыму — Балаклавской и Таврической. Тому есть несколько причин.

Во-первых, официальный ввод в эксплуатацию обеих в марте 2019 года стал началом энергонезависимости полуострова. До вхождения в состав России Крым на 70% зависел от поставок электроэнергии с Украины. В конце 2015 года, после подрыва опор четырех ЛЭП в Херсонской области, полуостров оказался обесточен, но наладить энергоснабжение получилось за счет ввода энергомоста с территории Краснодарского края. Собственная крымская генерация на тот момент состояла из четырех изношенных ТЭЦ общей мощностью 162 МВт. Новые ТЭС в сумме добавили 940 МВт и обеспечили 90% потребления региона.

Во-вторых, известность Балаклавской и Таврической ТЭС добавила громкая история с турбинами Siemens. Немецкая компания обвинила две структуры «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» в их незаконной поставке в Крым в обход европейских санкций. Промышленного производства отечественных турбин большой мощности на тот момент в России не было, а именно такие нужны были для крымских проектов. При этом поставленные в итоге установки Siemens изначально предназначались для строительства ТЭС в Тамани в Краснодарском крае, которое так и не началось. В связи с банкротством покупателя (ОАО «ВО «Технопромэкспорт») судом было принято решение о продаже оборудования. В 2016 году по инициативе «Технопромэкспорта» компании Siemens официально предложили выкупить турбины, на что был получен отказ. В итоге установки продали другой компании. ООО «ВО «Технопромэкспорт» сообщало, что приобрело установки для ТЭС в Крыму на вторичном рынке. В 2018 году Верховный суд признал законной поставку турбин Siemens в Крым. Однако в результате этой истории «Технопромэкспорт», а также возглавлявший тогда компанию Сергей Топор-Гилка и несколько чиновников из Минэнерго попали под санкции ЕС и США.

В настоящий момент «Технопромэкспорт» реализует еще один крупный проект — ТЭС «Ударная» в Тамани. «Ростех» объявил о начале эксплуатации ее первого энергоблока 4 марта. С 1 марта электростанция приступила к поставке мощности на оптовый рынок в объеме 227 МВт. Сейчас к вводу в эксплуатацию готовится второй энергоблок ТЭС. Суммарная мощность ТЭС «Ударная» составит 560 МВт. При этом в состав генерирующего оборудования третьего энергоблока станции войдет первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которую производит входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Изначально ввод первого энергоблока ТЭС «Ударная» планировался на апрель 2021 года, но был перенесен несколько раз ввиду изменения технических характеристик. Сумма на реализацию проекта составила 55,5 млрд руб. Это на 9% больше изначально заявленной суммы строительства. Сроки ввода крымских ТЭС также неоднократно сдвигались.

Необходимость строительства новой генерации на Юге

Между тем на юго-западе энергосистемы Юга остается проблема с дефицитом энергомощности. В 2024–2029 годах он оценивается в 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт), поэтому Минэнерго определило, что в регионе потребуется строительство новой генерации. По оценкам «Системного оператора», минимальный дефицит для ОЭС Юга оценивался в 957 МВт. В связи с этим предполагалось проведение конкурса на отбор новых объектов генерации.

Однако в феврале стало известно, что Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина без конкурса отдать «Технопромэкспорту» строительство новой генерации в Крыму и Тамани. Госкорпорация рассчитывает к 2027–2028 годам построить новые энергоблоки на достраиваемой ТЭС «Ударная» (на 560 МВт) в Тамани и эксплуатируемой Таврической ТЭС (на 470 МВт) в Крыму. Сообщалось, что президент поставил визу «согласен для Крыма и Тамани».

«Ростех» рассчитывает использовать в проекте свои газовые турбины ГТД-110М, а также привлечь иранских поставщиков. Но Минпромторг настаивает на строительстве мощностей полностью на российских технологиях, предлагая рассмотреть также газовые турбины «Силовых машин».

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов 20 февраля комментировал вопрос строительства новых объектов генерации для энергосистемы Юга и предложение «Ростеха». Ведомство считает необходимым провести для этого конкурс, проработка условий которого идет. По словам министра, к этому вопросу нужно подходить с технологической точки зрения, учитывать, каким будут топливо для генерации и его источник, есть ли необходимое оборудование и насколько оно российское или импортозамещенное.

По словам Шульгинова, существуют и другие альтернативные предложения, поэтому основной задачей служит поиск оптимальных решений в интересах эффективности и устойчивости энергосистемы. «Мы считаем, что конкурс нужно проводить, потому что пока не все вопросы решены», — заключил министр.