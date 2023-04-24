Глава «Лужников» покинет свой пост

Александр Пронин, который руководил комплексом «Лужники» с 2011 года покинет свой пост. Его место может занять гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Андрей Веревко

Александр Пронин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Об уходе Александра Пронина, который может состояться уже в ближайшее время, РБК рассказал источник, близкий к руководству «Лужников». По его информации, новым руководителем в статусе врио знаменитого столичного кластера может стать Андрей Веревко, который сейчас занимает пост гендиректора хоккейного клуба «Спартак». При этом, как уточняет собеседник РБК, действующую должность Веревко за собой сохранит.

Информацию о планируемом уходе Пронина РБК подтвердил еще один источник, знакомый с кадровыми перестановками.

РБК направил запрос в АО «Лужники» и в департамент спорта Москвы. Андрей Веревко отказался от комментария, заявив, что ему «некорректно это комментировать».

Александр Пронин стал гендиректором «Лужников» в 2011 году. На этом посту он сменил Владимира Алешина, руководившего комплексом с 1982 года. До перехода в «Лужники» Пронин долгое время занимался автомобильным бизнесом как в формате самостоятельных проектов, так и с активами госкорпорации «Ростех»: в частности, был председателем совета директоров группы компаний «Элекс-полюс», а также президентом «Лада-сервис».

Как утверждает один из собеседников РБК, причиной ухода Пронина из «Лужников» может быть желание топ-менеджера заняться собственными проектами. Ему, в частности, принадлежат 25% в ООО «Объединенная чайная компания», выпускающем чай Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт». В марте стало известно, что это ООО получило предварительное одобрение от Федеральной антимонопольной службы на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra в России (Ekaterra — крупнейший производитель чая в мире, портфель брендов включает Lipton, PG Tips, Pukka, T2 и Tazo).

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