Правительство одобрило продажу «Яндекса»

Утвержденная правкомиссией сумма сделки составит 457,3 млрд руб., что на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено в феврале; 3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу»

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника. По словам одного из них, 3,7% уже принадлежат российскому «Яндексу».

По данным газеты, комиссия утвердила сумму сделки в 457,3 млрд руб. Это на 17,7 млрд меньше, чем сумма, которую в начале февраля объявляла пресс-служба «Яндекса» — 475 млрд руб.

Как пишет издание, планируется, что денежными средствами будет выплачено до 237 млрд руб., остальное — акциями Yandex N.V. В начале февраля, когда нидерландская компания объявляла о сделке, сообщалось, что часть стоимости, эквивалентная 230 млрд руб., будет выплачена в юанях, остальное — за счет продажи акций Yandex N.V.

По условиям сделки, международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, станет новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. Ее основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. В компании подчеркивали, что ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли.

У нидерландской компании остались зарубежные активы — Nebius, Toloka, Avride, TripleTen, а также дата-центр в Финляндии. Российский «Яндекс» сохранил российские сервисы и активы, продолжит развивать поиск, облачные технологии, ИИ-технологии и беспилотные автомобили.

17 февраля сделку одобрил совет директоров Yandex N.V., для согласования также требуется одобрение регулирующих органов и акционеров.