Глава РАНХиГС покинул совет директоров «Яндекса» после санкций

Алексей Комиссаров попал в десятый, на сегодняшний день последний, санкционный пакет Евросоюза. Это не связано с его деятельностью ректора, под ограничения он попал как сопредседатель Общероссийского народного фронта

Алексей Комиссаров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров покинул совет директоров «Яндекса», сообщила компания.

«Алексей Комиссаров вышел из состава совета директоров компании, решение вступает в силу немедленно. Г-н Комиссаров был избран независимым неисполнительным директором 20 декабря 2019 года», — говорится в сообщении компании.

В «Яндексе» отметили, что Европейский союз ввел санкции в отношении Комиссарова. Однако это персональные санкции, в то время как «ни «Яндекс», ни дочерние компании группы не были включены в санкционные списки Европейского союза, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства или Швейцарии».

Источник РБК в «Яндексе» сообщил, что Комиссаров был исключен из совета директоров по решению компании из-за попадания под санкции.

Алексей Комиссаров подтвердил РБК, что написал заявление о выходе из состава совета директоров «Яндекса», но не назвал причину такого решения.

Комиссаров является также сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта. Его имя было упомянуто в десятом пакете санкций Евросоюза, о котором было объявлено 25 февраля.

В обоснование санкций в ЕС сообщили, что под патронажем ОНФ проходят кампании поддержки военной спецоперации России на Украине, в частности акция «Все для победы!», которая включает сбор пожертвований для поддержки военных частей ДНР и ЛНР.

В рамках десятого пакета в списке оказались около 90 физических лиц, среди них — сенаторы, депутаты, члены СПЧ, заместители двух министров, военные руководители, медиаменеджеры, журналисты.

ЕС к годовщине спецоперации на Украине также ввел ограничения в отношении трех банков («Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка), медиагрупп «Россия сегодня» и «Патриот», Общероссийского народного фронта (ОНФ), Фонда национального благосостояния (ФНБ), Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и др. Под санкции Евросоюза также попали товары двойного назначения, электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, товары для строительного сектора и еще ряд позиций.