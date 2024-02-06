Сеть обувных магазинов Kari подала в суд на ФАС из-за рекламы Zenden

Крупнейшая российская обувная сеть Kari судится с ФАС из-за рекламы своего конкурента — Zenden. Та использовала в ней слово «kari», но возбуждать против Zenden дело в ФАС отказались. Это не первый такой спор Kari с конкурентами

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сеть обувных магазинов Kari обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) незаконными. Исковое заявление было принято к производству в декабре минувшего года, обнаружил РБК в картотеке арбитражных дел. Из карточки дела следует, что Kari пытается оспорить отказ ФАС в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом одежды». Через это юрлицо работает обувная сеть Zenden.

Из-за чего возник спор

Поводом для разбирательства послужила контекстная реклама Zenden. При размещении ее в поисковой системе «Яндекс» сеть использовала в качестве ключевого слово «kari», права на использование которого принадлежат ООО «Кари», зарегистрировавшему его в качестве товарного знака, рассказал РБК директор юридического департамента Kari Дмитрий Андреев. По его словам, при запросе в поисковой строке "Яндекса" слова "kari" первым результатом был Zenden.

В Kari считают, что действия «Дома одежды» противоречат «российскому законодательству, обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и справедливости, вводят в заблуждение потребителей» и направлены на получение Zenden преимуществ в предпринимательской деятельности, а также могут нанести вред деловой репутации компании или даже причинить убытки. Впрочем, размер убытков в Kari пока не оценивали, сказал Андреев. Сеть обратилась в ФАС с заявлением о возбуждении дела о нарушении «Домом одежды» антимонопольного законодательства, но та ей отказала, заключил он.

В Zenden комментариев не предоставили.

Что говорит ФАС

Заявление Kari поступило в ФАС в июле 2023 года, подтвердили РБК в пресс-службе регулятора. Но признаков недобросовестной конкуренции там не увидели. При оценке потенциальных нарушений законодательства ФАС рассматривает не использование товарного знака как таковое, а влияние соответствующих действий на конкурентную среду, пояснил представитель службы. Это может выражаться в смешении услуг разных производителей, когда потребитель ошибочно полагает, что производителем товара является иной субъект, уточнили там.

Ведомство установило, что в результатах поиска по запросу «kari» в сети интернет сайт бренда Zenden находится лишь в нижней части первой страницы с пометкой «Реклама». При этом ссылка указывает на конкретный адрес сайта zenden.ru и содержит текстовое сопровождение «ZENDEN — интернет-магазин обуви и аксессуаров». Кроме того, цветовая гамма и символы двух брендов существенно отличаются, что также позволяет потребителям различать их, добавили в ФАС.

Какие перспективы у иска

Вопрос возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства зависит от определенных нюансов, например, в каком контексте используется товарный знак или фирменное наименование, вводит ли оно в заблуждение потребителя, действительно ли наименование защищено заявителем по закону и другие, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Та же Kari ранее неоднократно обращалась с похожими заявлениями, обращает внимание Токарева. Например, в 2020 году сеть подавала заявление в отношении ООО «Дайхманн». Kari жаловалась на то, что в рекламе немецкой сети Deichmann использовалось слово «kari» в отображаемой ссылке в тексте. В тот раз ФАС признала наличие нарушения, потому согласно законодательству реклама признается недостоверной, если она содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара, рассказывает Токарева.

Для определения перспектив спора по поводу рекламы Zenden необходимо определить, в каком именно контексте использовалось слово «kari», говорит юрист. Она отмечает, что использование для показа рекламы ключевое слово «kari» само по себе не свидетельствует о неправомерном характере рекламы, поскольку ключевое слово по существу выполняет вспомогательную функцию и в тексте рекламы не используется. На это обращал внимание ФАС и при рассмотрении других заявлений Kari. В случае, если сети все-таки удастся добиться удовлетворения своих требований, Zenden придется удалить соответствующую рекламу, заключает Токарева.