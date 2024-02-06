Сеть обувных магазинов Kari подала в суд на ФАС из-за рекламы Zenden
Сеть обувных магазинов Kari обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) незаконными. Исковое заявление было принято к производству в декабре минувшего года, обнаружил РБК в картотеке арбитражных дел. Из карточки дела следует, что Kari пытается оспорить отказ ФАС в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом одежды». Через это юрлицо работает обувная сеть Zenden.
Из-за чего возник спор
Поводом для разбирательства послужила контекстная реклама Zenden. При размещении ее в поисковой системе «Яндекс» сеть использовала в качестве ключевого слово «kari», права на использование которого принадлежат ООО «Кари», зарегистрировавшему его в качестве товарного знака, рассказал РБК директор юридического департамента Kari Дмитрий Андреев. По его словам, при запросе в поисковой строке "Яндекса" слова "kari" первым результатом был Zenden.
В Kari считают, что действия «Дома одежды» противоречат «российскому законодательству, обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и справедливости, вводят в заблуждение потребителей» и направлены на получение Zenden преимуществ в предпринимательской деятельности, а также могут нанести вред деловой репутации компании или даже причинить убытки. Впрочем, размер убытков в Kari пока не оценивали, сказал Андреев. Сеть обратилась в ФАС с заявлением о возбуждении дела о нарушении «Домом одежды» антимонопольного законодательства, но та ей отказала, заключил он.
В Zenden комментариев не предоставили.
Что говорит ФАС
Заявление Kari поступило в ФАС в июле 2023 года, подтвердили РБК в пресс-службе регулятора. Но признаков недобросовестной конкуренции там не увидели. При оценке потенциальных нарушений законодательства ФАС рассматривает не использование товарного знака как таковое, а влияние соответствующих действий на конкурентную среду, пояснил представитель службы. Это может выражаться в смешении услуг разных производителей, когда потребитель ошибочно полагает, что производителем товара является иной субъект, уточнили там.
Ведомство установило, что в результатах поиска по запросу «kari» в сети интернет сайт бренда Zenden находится лишь в нижней части первой страницы с пометкой «Реклама». При этом ссылка указывает на конкретный адрес сайта zenden.ru и содержит текстовое сопровождение «ZENDEN — интернет-магазин обуви и аксессуаров». Кроме того, цветовая гамма и символы двух брендов существенно отличаются, что также позволяет потребителям различать их, добавили в ФАС.
Какие перспективы у иска
Вопрос возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства зависит от определенных нюансов, например, в каком контексте используется товарный знак или фирменное наименование, вводит ли оно в заблуждение потребителя, действительно ли наименование защищено заявителем по закону и другие, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.
Та же Kari ранее неоднократно обращалась с похожими заявлениями, обращает внимание Токарева. Например, в 2020 году сеть подавала заявление в отношении ООО «Дайхманн». Kari жаловалась на то, что в рекламе немецкой сети Deichmann использовалось слово «kari» в отображаемой ссылке в тексте. В тот раз ФАС признала наличие нарушения, потому согласно законодательству реклама признается недостоверной, если она содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара, рассказывает Токарева.
Для определения перспектив спора по поводу рекламы Zenden необходимо определить, в каком именно контексте использовалось слово «kari», говорит юрист. Она отмечает, что использование для показа рекламы ключевое слово «kari» само по себе не свидетельствует о неправомерном характере рекламы, поскольку ключевое слово по существу выполняет вспомогательную функцию и в тексте рекламы не используется. На это обращал внимание ФАС и при рассмотрении других заявлений Kari. В случае, если сети все-таки удастся добиться удовлетворения своих требований, Zenden придется удалить соответствующую рекламу, заключает Токарева.
Рынок обуви в России
По итогам 2023 года розничные продажи обуви в России показали рост на 10% год к году и превысили 910 млрд руб. с учетом НДС, оценивает компания «Infoline-Аналитика». В статистике учитывались продажи новой мужской, женской, детской и спортивной обуви (без бывшей в использовании и специальной).
Крупнейший игрок среди ритейлеров (без учета мультикатегорийных маркетплейсов) — Kari с долей около 12% в денежном выражении. Второе место занимает Zenden, но доля сети всего около 4%, уточняют в «Infoline-Аналитике».
Сеть Kari была основана создателем и бывшим владельцем сети «Эльдорадо» Игорем Яковлевым в 2012 году. Kari стала лидером рынка после банкротства ее основного конкурента — сети «ЦентрОбувь», которая в последний раз считалась крупнейшей по итогам 2015 года. Выручка ООО «Кари» в 2022 году, по данным бухгалтерской отчетности компании, составляла 78,9 млрд руб. против 70,2 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 10,4 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 году.
Zenden Group основана Андреем Павловым в 1997 году, сейчас занимается производством обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte. Выручка «Дома одежды» в 2022 году, наоборот, демонстрировала падение — с 14,5 млрд руб. в 2021 году до 12,4 млрд руб. При этом чистая прибыль компания выросла в 1,8 раза — с 294,4 млн руб. до 537,6 млн руб.
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