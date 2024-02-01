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ФАС потребовала от «Тинькофф» обосновать слово «лучший» в рекламе

ФАС: Тинькофф Банк получил предупреждение из-за слова «лучший» в рекламе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Тинькофф Банку за видео с необоснованным сравнением, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС обратила внимание на ролик о брокерских услугах банка, в котором говорилось: «А лучшее в нашем времени — это «Тинькофф Инвестиции», без указания «объективных критериев сравнения».

«Такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», — говорится в публикации.

ФАС выдала предупреждение и обязала банк в 10-дневный срок указать в видео подтверждение информации в ролике или удалить «спорные материалы» и сообщить об этом на своем сайте.

Представитель Тинькофф Банка отказался от комментариев для РБК.

ФАС признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ранее, 30 января 2024 года, служба признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка и постановила прекратить ее распространение в нынешнем виде.

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В ФАС пояснили, что в рекламе говорилось, «что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно», однако не были указаны «условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию» и вводились в заблуждение.

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Теги
Тинькофф Банк реклама ФАС предупреждение
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