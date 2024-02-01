ФАС потребовала от «Тинькофф» обосновать слово «лучший» в рекламе
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Тинькофф Банку за видео с необоснованным сравнением, сообщила пресс-служба ведомства.
ФАС обратила внимание на ролик о брокерских услугах банка, в котором говорилось: «А лучшее в нашем времени — это «Тинькофф Инвестиции», без указания «объективных критериев сравнения».
«Такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», — говорится в публикации.
ФАС выдала предупреждение и обязала банк в 10-дневный срок указать в видео подтверждение информации в ролике или удалить «спорные материалы» и сообщить об этом на своем сайте.
Представитель Тинькофф Банка отказался от комментариев для РБК.
Ранее, 30 января 2024 года, служба признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка и постановила прекратить ее распространение в нынешнем виде.
В ФАС пояснили, что в рекламе говорилось, «что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно», однако не были указаны «условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию» и вводились в заблуждение.
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