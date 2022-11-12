Лондонская биржа металлов не отказалась от никеля и алюминия из России
Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах по всему миру, которые она сертифицирует. Принятию такого решения предшествовали обсуждения с участниками рынка, которые продолжались три недели.
Во время обсуждения рассматривались три сценария по вопросу запрета российских металлов:
- сохранение статуса–кво;
- полный запрет на хранение российского алюминия, никеля и меди на сертифицированных складах по всему миру;
- введение пороговых значений или аналогичных ограничений на хранение российского алюминия, никеля и меди на сертифицированных складах по всему миру.
«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. Кроме того, отзывы [участников рынка] ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для осуществления. Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — говорится в сообщении.
В этом году LME уже ввела ряд ограничений на российские металлы на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине. После того как Великобритания установила 35%-ную ввозную пошлину на медь, свинец и алюминий из России и Белоруссии, биржа 1 апреля заявила о временном запрете новых поставок этих металлов на британские склады. 9 апреля Евросоюз ввел запрет на покупку и перевозку необработанного свинца из России. Вслед за этим биржа запретила поставки этого металла на сертифицированные склады по всему миру. В июле британские власти ввели 25-процентную пошлину на импорт никеля из России, а LME — запрет на его хранение на британских складах.
5 октября биржа объявила запрет на хранение меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) на складах по всему миру. Этот запрет биржа объясняла тем, что Великобритания 26 сентября ввела санкции против основателя УГМК Искандара Махмудова, который вместе с Андреем Бокаревым был ее крупнейшим совладельцем до марта 2022 года. По информации биржи, британское правительство считает, что Махмудов продолжает контролировать компанию прямо или косвенно.
Как работает LME и сертифицированные склады
На LME торгуются алюминий, медь, цинк, никель, олово, кобальт, молибден, литий, а также лом черных металлов, арматура и горячекатаный стальной прокат. В результате формируется цена на металлы, на которые ориентируются продавцы и покупатели по всему миру при подписании прямых контрактов на поставку. Биржа также является «рынком последней инстанции», куда продается металл, не нашедший покупателя по таким контрактам.
LME не владеет и не управляет складами, а только сертифицирует их операторов и сами склады, чтобы там могли хранится металлы, которые признаются брендами биржи. 500 складов, одобренных LME, находятся в 34 городах в Европе, США и Азии.