Прагматичный набор: почему на полках в 2026 году будет меньше алкоголя

В 2026 году ассортимент алкоголя в рознице может сократиться: магазины у дома будут предлагать не более 100 позиций вина. Эксперты связывают это с ценами и покупательской способностью населения. Как изменится алкогольная полка

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Увеличение розничных цен на алкоголь при одновременном снижении покупательской способности населения приведет к сокращению ассортимента спиртного в российских магазинах в 2026 году. Такой прогноз дали опрошенные РБК эксперты алкогольного рынка.

По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, каталог алкогольной продукции «станет скучнее, но эффективнее». Так, в «магазинах у дома» останется прагматичный базовый набор алкоголя: федеральная водка, напитки под собственными марками сетей, «российские импортозаместители» и недорогой массовый импорт. Дорогой зарубежный алкоголь и экзотические напитки окончательно переедут в специализированные розничные магазины, говорит эксперт.

Но даже в таких условиях производители продолжат развивать экспериментальные форматы продукции для привлечения новой аудитории. Какими будут главные тренды алкогольного рынка в 2026 году — в материале РБК.

Почему ассортимент сократится

Ассортимент алкоголя, в частности вина, будет сокращаться не только из-за роста цен, но и уменьшения палитры импорта, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Торговые сети и оптовики будут оптимизировать запасы, и наименований на полках станет меньше, объясняет он.

Только за прошедший год с рынка ушло около 1000 товарных позиций вина (включая разные объемы тары, год урожая и другие отличия), дополнил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. Сокращение будет происходить как по числу торговых марок, так и количеству представленных категорий внутри одной марки, сказал он. «Я думаю, в магазинах у дома мы больше не увидим более 100 товарных позиций вина, раньше в магазинах их могло быть около 200–250. Ассортимент станет более утилитарным», — ожидает Ставцев.

Основные тренды в новом году

На фоне роста цен, особенно на импортную продукцию, российский покупатель продолжит переключаться на отечественный алкоголь. Новые страны-импортеры, если и будут появляться, то только с нишевыми продуктами с «условно штучным спросом», говорит президент компании Ladoga Вениамин Грабар. С учетом низких ожиданий по покупательской способности на алкогольной полке станет больше «желтых ценников» со скидками, ожидает президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Московский соглашается: популярные федеральные бренды в периоды промоакций будут опускать ценник вплотную к уровню минимальной розничной цены, чтобы удержать объемы продаж.

Для защиты своей маржи ретейл будет дальше развивать собственные торговые марки (СТМ) алкоголя — их количество будет расти, говорят Московский и Ставцев. Например, за счет увеличения количества СТМ общий ассортимент крупного российского производителя может превышать 500 товарных позиций, отмечает Ставцев.

Представитель сети магазинов алкоголя «Винлаб» рассказал РБК, что драйвером развития алкогольного рынка является рост продаж премиального сегмента алкоголя. По его словам, доля премиум-сегмента в денежном выражении к 2029 году может вырасти: в вине до 33%, в крепком алкоголе (кроме водки) до 40%. «Это структурное изменение рынка, где ценность, качество и уникальность напитка становятся важнее объема», — пояснили в компании.

Но Ставцев, напротив, ожидает, что в новом году рост продаж премиальной водки себя исчерпает. Эта категория росла в 2025 году, несмотря на общее сокращение продаж водки. Падение продолжится и в 2026 году из-за роста стоимости водки и увеличения потребительского спроса на вкусовые напитки, отмечает эксперт.

Другой точкой роста, по оценке «Винлаб», станет развитие онлайн-сервисов, с помощью которых покупатель может забронировать алкоголь через сайт продавца и оплатить его при получении в магазине. В компании ожидают, что продажи алкоголя в формате click&collect к 2029 году вырастут до 104 млрд руб., то есть ежегодный прирост составит примерно 40%. Это значительно выше общих темпов роста рынка: он будет расти примерно на 11% в год и к 2029 году достигнет 4,9 трлн руб.

Крупные производители крепкого алкоголя начнут более агрессивно развивать категорию ready-to-drink напитков, чтобы забрать себе молодую аудиторию, прогнозирует Московский. В частности, продолжится успех корейского напитка соджу. «Но рынок перерастет уровень простых миксов «спирт + ароматизатор», — говорит эксперт. — Производители идут в выпуск классических коктейлей на основе реальных дистиллятов: джин-тоник, виски-кола». Из-за большей доступности по цене будет расти и потребление настоек, в том числе сладких, говорит Грабар. Настойки постепенно выходят из привычного потребления в чистом виде и превращаются у новой аудитории в основу для легких коктейлей.

Липилин указывает, что на российских винных полках может появиться больше продуктов — заменителей популярных импортных наименований — например, просекко и белых вин из винограда «пино гри». Такие товары будут поступать либо от российских производителей, либо из государств, для которых пошлина не выросла. «Пока эти эксперименты не слишком успешны, но они будут продолжаться. Основная сложность — потребитель хочет аутентичный продукт или его достойную замену, а не что-то, что он может воспринимать как подделку», — говорит эксперт.

Главными импортерами вин в Россию останутся Испания, Италия и Грузия, отмечает Липилин. Грузия в следующем году может выйти на первое место по объему поставляемых тихих вин из-за привлекательных цен, говорит исполнительный директор Fort. Российские вина займут больше половины объема продаж тихих и игристых вин, возможно, в игристых — около 60%. Ставцев также отмечает, что в топ-5 поставщиков войдут ЮАР и Чили. Доля российских вин будет зависеть исключительно от количества и сортового состава собранного винограда, предупреждает Ставцев.

Как вырастут цены

Рост цен по всем видам алкоголя будет составлять не менее 10%, полагает Грабар. Ощутимее всего стоимость вырастет в категориях водки, бренди, коньяка настоек и виски в эконом- и среднем сегменте, говорит он. Почти такую же оценку — рост минимум 11% на все виды алкоголя — дает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин. Цены на крепкий алкоголь вырастут на 16–28% в зависимости от его категории, считает Московский. Крупнейшие виноделы в России заявили о росте стоимости напитков на 10%, а на отдельные позиции — на 15%, добавил Ставцев.

Первая волна пересмотра стоимости алкоголя в новом году произойдет в январе—феврале, говорят опрошенные РБК эксперты. В конце февраля и марте произойдет вторая волна изменения цен: тогда на полки встанут партии импортного алкоголя, которые поставлялись в Россию после повышения пошлин.

Грабар отмечает, что цены на импорт уже пробивают «все психологически допустимые для потребителя отметки». По словам Московского, нижняя планка для всех крепких напитков поднимается настолько высоко, что понятие «дешевого алкоголя» фактически исчезает. Покупатель, по его словам, тратит деньги на первоочередные для жизни товары и услуги, которые также растут в цене: образование, продукты питания и др. «Деньги на алкоголь выделяются по остаточному принципу, и этот «остаток» сжимается», — сказал Московский.

По словам Грабара, корректировка цен в том числе вызвана готовящимся повышением минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь и акцизов, таможенных пошлин на импорт и увеличением НДС. Например, с 2026 года минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 л составит 409 руб. (в 2025 году — 349 руб.), на тот же объем бренди — 605 руб. (2025 — 472 руб.), а коньяка — 755 руб. (2025 — 651 руб.). С начала года акциз на алкоголь крепче 18% будет увеличен на 11,4%, до 824 руб. за 1 л безводного спирта. Помимо этого будет повышен НДС: с 20 до 22%. Осенью 2025 года власти также обсуждали повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры, писал РБК со ссылкой на источники. Один из обсуждаемых тогда вариантов — рост ставок с €3 до €5 за 1 л напитка.

Цены на свою продукцию существенно повысят и поставщики стеклянных тар, пробок и других составляющих алкогольной бутылки, говорят Грабар и Небольсин. Это повышение повлияет и на себестоимость напитков. По словам Небольсина, многие из поставщиков работали по упрощенной системе налогообложения, но после пересмотра порога выручки для «упрощенки» им придется перейти на НДС. С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн, а с 2028-го — 10 млн. До поправок порог составлял 60 млн руб.

В случае с вином прирост акциза будет составлять порядка 26 руб. для бутылки, поэтому рост цен из-за него будет ощущаться только для бюджетных вин, но не для дорогих, пояснил Липилин. Повышение цен не будет зависеть от страны происхождения вина и будет равномерным для всех из них, отмечает он.